Hoće li ih ova poslastica koštati? Kalorijska bomba u Zagorju podijelila kandidate 'Života na vagi'

Pravila su bila jednostavna, ali đavolski primamljiva. Voditeljica Antonija Blaće objasnila je da svaka pojedena štrukla donosi 0,2 kilograma prednosti na idućem vaganju. Međutim, samo onaj kandidat koji na kraju pojede najviše kalorija osvaja ukupnu prednost. Da bi odluka bila još teža, kandidatima je otkrivena i kalorijska vrijednost ove delicije: slana verzija sadrži 300, a slatka čak 320 kalorija.

"Ja štrukle inače baš i ne jedem, nisam tip za štrukle. Ja sam više za burgere i pice", priznala je jedna od kandidatkinja, no atmosfera za stolom brzo je pokazala da će se principi lako pogaziti kada je ulog ovako velik. S druge strane, Dominik, koji već posjeduje imunitet, u početku je bio jasan: "Mene ta 0,2 po štrukli ništa ne znači. Imam imunitet." No, kako je izazov odmicao, i njegova se strategija počela mijenjati.

Jednom kada je igra započela, narudžbe su počele pljuštati sa svih strana, pretvarajući stol u pravo bojno polje taktike i blefiranja. Uzvici "Može meni dvije slane!", "Dvije slatke, dvije slane!", "Halo, konobarice!" odzvanjali su dok su se tanjuri punili.

Neki su, poput Domagoja, igrali igru blefa. "Na ovom iskušenju sam odlučio da definitivno neću jesti. Mislim da smo pred kraj showa i da sad nema mjesta riziku", izjavio je, no to ga nije spriječilo da naručuje runde štrukli: "Ali ću se igrati. Dvije slatke, pa još dvije slatke... Bože, još dvije slatke!"