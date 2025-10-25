Hoće li ih ova poslastica koštati? Kalorijska bomba u Zagorju podijelila kandidate 'Života na vagi'

Pravila su bila jednostavna, ali đavolski primamljiva. Voditeljica Antonija Blaće objasnila je da svaka pojedena štrukla donosi 0,2 kilograma prednosti na idućem vaganju. Međutim, samo onaj kandidat koji na kraju pojede najviše kalorija osvaja ukupnu prednost. Da bi odluka bila još teža, kandidatima je otkrivena i kalorijska vrijednost ove delicije: slana verzija sadrži 300, a slatka čak 320 kalorija.
"Ja štrukle inače baš i ne jedem, nisam tip za štrukle. Ja sam više za burgere i pice", priznala je jedna od kandidatkinja, no atmosfera za stolom brzo je pokazala da će se principi lako pogaziti kada je ulog ovako velik. S druge strane, Dominik, koji već posjeduje imunitet, u početku je bio jasan: "Mene ta 0,2 po štrukli ništa ne znači. Imam imunitet." No, kako je izazov odmicao, i njegova se strategija počela mijenjati.
Jednom kada je igra započela, narudžbe su počele pljuštati sa svih strana, pretvarajući stol u pravo bojno polje taktike i blefiranja. Uzvici "Može meni dvije slane!", "Dvije slatke, dvije slane!", "Halo, konobarice!" odzvanjali su dok su se tanjuri punili.
Neki su, poput Domagoja, igrali igru blefa. "Na ovom iskušenju sam odlučio da definitivno neću jesti. Mislim da smo pred kraj showa i da sad nema mjesta riziku", izjavio je, no to ga nije spriječilo da naručuje runde štrukli: "Ali ću se igrati. Dvije slatke, pa još dvije slatke... Bože, još dvije slatke!"
Drugi su pak bili uvjereni da je većina narudžbi samo predstava. "Nekako sam bio uvjeren da ljudi naručuju ovako više iz kurtoazije nego što bi zapravo jeli", komentirao je jedan od natjecatelja, no Ante nije bio jedan od njih. On je u izazovu vidio priliku koju ne smije propustiti.
Dok su ostali kalkulirali, Ante je jeo. Bez straha i bez previše razmišljanja o posljedicama, tanjur po tanjur, uživao je u zagorskom specijalitetu. "Volim izazove u kojima mogu sudjelovati", jednostavno je objasnio svoj pristup. Na pitanje je li brojao kalorije, samo je odmahnuo rukom: "Nisam ti ja neki matematičar."
Njegov cilj nije bila samo prednost na vagi. "Više sam napravio show", priznao je kroz smijeh. Kada su ga drugi upozorili da je možda "fulao show", njegov odgovor postao je legendarna izjava večeri: "Poslije jedenja nema kajanja."
Na kraju, vaga je presudila u njegovu korist. Ante je pojeo pet slatkih i dvije slane štrukle, unijevši u sebe nevjerojatnih 2200 kalorija, čime je osvojio čak 1,4 kilograma prednosti na vaganju. Njegov najbliži konkurent, Dominik, pojeo je 1880 kalorija, no kasnije je gorko zažalio. "Ljut sam na sebe. Razočaran sam jer sam budala. Bezveze sam u sebe unio tisuću osamsto i nešto kalorija", priznao je shvativši da je svojom igrom samo pomogao Anti.
Dok je Ante slavio pobjedu, ostali kandidati ostali su zbrajati kalorije i pitati se hoće li se njegov rizik isplatiti. "Meni to stvarno nije jasno. Pojesti 2200 kalorija... to je cjelodnevni kalorijski unos", komentirala je šokirana Marija. Je li Antin hedonistički pristup bio genijalan potez ili korak prema ispadanju, pokazat će iduće vaganje, kada će se vidjeti hoće li se kajanje ipak pojaviti, unatoč njegovim riječima.
