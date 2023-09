Potresne priče kandidata: 'Četiri godine nisam napustila svoj dom jer ne mogu hodati'

Natjecatelje su došli podržati obitelj i prijatelji, a prva je na vagu stala Irena Pušec (48) iz Donje Stubice, ponosna majka i baka. Jako teško hodam, imam problema s nogama, koljena su gotova jer mi se voda nakuplja i zato sam se i prijavila u 'Život na vagi'. Ne mogu se pokrenuti, što me psihički ubija", kaže Irena koja je dobila otkaz jer nije mogla raditi i nakon toga kilogrami su se počeli još više gomilati. Četiri godine nisam napustila svoj dom jer ne mogu hodati", kroz suze je nastavila. Sama ne mogu", rekla je dok su njezin suprug, sestra, šogor i buduća snaha sve to emotivno proživljavali i komentirali da su jako zabrinuti za nju. Vaga je pokazala da Irena ima 169,9 kilograma.

Drugi natjecatelj koji je išao na vagu bio je Zadranin Jure Dundović (28), koji se bavi održavanjem brodova. U pratnji je bila njegova supruga, a Jure ima i posinka Roka pa je dodao kako je upravo on jedan od glavnih motivacija što se prijavio u 'Život na vagi'. Znači mi sve", rekao je Jure i dodao da bi želio biti njegov uzor. Dosta volim djecu i teško sam podnio ovaj rastanak. Najbolji smo prijatelji", nastavio je Jure i otkrio kako bi želio proširiti obitelj i zato želi biti zdrav. Jure je stao na vagu, koja je pokazala 144,8 kilograma. Potom se oprostio od supruge kojoj je isto bilo jako teško što se rastaju. To je cijena koju smo spremni platiti da bismo ostvarili neke druge ciljeve", zaključio je Jure.

Na vaganje je stigla i odgajateljica u vrtiću Dajana Milevoj (26) iz Labina te rekla kako i njezine mama i sestra imaju problema s kilogramima. Tata mi je umro prije devet godina od srčanog udara, debljina mu je utjecala na zdravlje", otkrila je i dodala da je pokušavala smršavjeti, ali da nije bila ustrajna u tome. Odlučila sam da ću dati sve od sebe da to promijenim i krenem prema nekom boljitku", nastavila je. Dajani su došle dati podršku prijateljice koje su je opisale kao divnu i društvenu osobu koja se možda deblja zbog emocija. Kad je stala na vagu, vidjela je da ima 176,8 kilograma. Rekla bih da je debljina stil života moje obitelji", rekla je Dajana i zaključila da želi to promijeniti.

Na vaganje je došla i Marsela Karamatić (27) iz Velike Gorice. Imam trn u petama, veliku kilažu, što pritišće moja stopala pa imam svakodnevne bolove", otkrila je i nastavila: Odustala sam od sebe. Jednostavno mi je lakše nešto naručiti nego da si skuham nešto zdravo." U njezinoj su pratnji bili zaručnik i sestra, koja je s dečkom bila u emisiji 'Superpar'. Sad strahujem za njezin život. Mislim da joj je ovo zadnja šansa. Posljednji put kad sam je vidjela imala je desetak kilograma manje, to takvom brzinom ide", rekla je Karmela kroz suze. Istina je to što je rekla, to je moja zadnja šansa, probali smo sve načine", rekla je Marsela i dodala koliko je obitelj zabrinuta za nju. I ja se bojim da ću ostati ležati u krevetu i neću moći izaći iz stana", rekla je. Vaga je pokazala da Marsela ima 173,9 kilograma.