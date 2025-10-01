Povijesni rekord u 'Životu na vagi': Nena prehodala 87.178 koraka, trener u šoku: 'Mislio sam da se zezaju!'

"Obećala sam prošli tjedan, kad je stalno govorila da je to njezin tjedan, da ona ide kući, a ja sam rekla: 'Ne ideš kući'", ispričala je Nena. Njihov zajednički cilj bio je srušiti rekord u broju koraka. Krenule su zajedno u pet sati ujutro, no Snežana je zbog bolova u leđima morala odustati nakon 30.000 koraka. Ipak, Nena nije posustala. Uz podršku ostatka tima, nastavila je sama hodati, pretvarajući obećanje dano prijateljici u osobni test snage i volje. Bio je to dan koji će se dugo pamtiti. Nena je neumorno hodala od ranih jutarnjih sati pa sve do kasno u noć. "Krenuli smo u 5 ujutro i završilo je oko 11 navečer", otkrila je. Kamere su zabilježile njezin nevjerojatan trud dok je neumorno koračala, a brojač na kraju dana pokazao je zapanjujuću brojku: 87.178 koraka.

Vijest o Neninom rekordu proširila se kućom, no njezin trener, Edo Mehmedović, isprva nije mogao povjerovati u ono što čuje. "Edo je na početku, kad su mu neki ostali iz tima rekli da sam ja to napravila, mislio da ga zezamo. Da to stvarno nije istina", ispričala je Nena kroz smijeh. "Tek na vagi se uvjerio da je to zapravo istina." Kada je shvatio o kakvom se postignuću radi, Edo nije krio oduševljenje i ponos. "Moram staviti u prvi plan taj veliki uspjeh sa skoro 90 tisuća koraka u jednom danu. To je stvarno, stvarno za svaku pohvalu", izjavio je trener, vidno impresioniran odlučnošću svoje kandidatkinje. Nenin trud nagrađen je i na vagi, gdje je ostvarila odličan rezultat izgubivši 1,5 kilograma, što je 1,6% njezine tjelesne mase. Iako u tjednu spektakularnih rezultata plavog tima to možda nije bio najveći postotak, priča koja stoji iza njezinih brojki inspirirala je apsolutno sve. Nena je dokazala da se najvažnije bitke u 'Životu na vagi' ne vode samo na vagi, već u srcu i glavi, korak po korak.

