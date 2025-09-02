Povratak Antonije u novu sezonu sve iznenadio: Evo što joj se dogodilo nakon finala 'Života na vagi'

Na posljednjem vaganju u finalu imala je 167,5 kilograma, a sada, na početku nove sezone, pokazala je da nije stala. Vaga je pokazala 165,6 kilograma , što znači da je zadržala postignuti rezultat i dodatno skinula 1,9 kg. "Benefiti od prošle sezone su dugo šetanje, manja bol u leđima, lakše kretanje, normalno disanje, komunikativnija sam," priznala je s osmijehom pred kamerama.

U razdoblju nakon finala, kaže, nije bilo lako: "Moj put od finala prošle sezone do početka ove bio je psihički težak. Trenirala sam, postala sigurnija u sebe i sretnija." Vježbala je tri puta tjedno, pazila na prehranu, gradila novu rutinu. I iako je priznala da je nervoza sada veća nego prvi put, odlučna je da ovu priliku iskoristi do kraja.

