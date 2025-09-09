Povratak dvije legende u 'Život na vagi'! Alina i Marija ponovno u svojim bojama

Kandidate je dočekalo dvostruko iznenađenje, timski izazov i još veća nagrada za pobjednike! I dok je ulog bio itekako stvaran, korištenje bazena tijekom nadolazećih vrućih dana, ono što će dočekati pobjednički tim prava je motivacija. Na teren su se vratile dvije snažne žene koje su obilježile prošlu, osmu sezonu: Alina, pobjednica i inspiracija mnogima, te njezina kolegica Marija . Obje su prošle izazove s kojima se sada suočavaju novi kandidati i jasno znaju svaki korak, svaku sumnju i svaki pad.

"Ne mogu vjerovati da smo opet ovdje zajedno, opet smo u našim majicama!", rekla je emotivno Alina dok su stajale pred natjecateljima, spremne podijeliti iskustva i savjete. Edo je odmah istaknuo koliko je njihov povratak snažna poruka: "Ove dvije djevojke su napravile stvarnu životnu promjenu i upravo zato su savršeni mentori u ovom trenutku".

Kandidati nisu skrivali uzbuđenje. "Nema nam tko bolje ukazati na greške koje možda radimo od njih dvije", komentirao je Domagoj, dok je Marija iz osme sezone priznala da prepoznaje iste emocije koje je i sama imala. Druženje s Alinom i Marijom ekskluzivna je nagrada samo za pobjednički tim, dok poraženi, ne samo da ostaju bez motivacijskog razgovora, već i bez mogućnosti da se tjedan dana rashlade u bazenu.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.