Život na vagi

Povratak otpisanih: 'Možda se vraćaju kao pravovaljani kandidati!'

Početak je novog dana, a Nena, Domagoj i Dominik razmišljaju kakva će ih sve iznenađenja dočekati ovaj tjedan jer im je jučer Antonija na vaganju otkrila da ih samo troje ide u finale.

RTL.hr
28.10.2025 11:10

"Iznenađenje je da tvoja ulaznica više ne vrijedi, da se moraš boriti sam za sebe", zafrkava Nena Dominika, a i Domagoju je ta ideja jako zabavna. Kada misliš da te više ništa ne može iznenaditi, tek onda kreće iznenađenje. Tko zna što se može dogoditi?!" kaže Dominik.

Crveni, Život na vagi
Crveni, Život na vagi FOTO: RTL

"A što ako tijekom tjedna bude neka eliminacija?" zanima Dominika, a Nena i Domagoj ne kriju da je i njima to palo na pamet. "Želio bih da bude što nakrcaniji raspored da ovo vrijeme što prije prođe i da se što prije vratim kući svojoj obitelji", zaključuje Dominik.

Nena i Domagoj, Život na vagi
Nena i Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Domagoj smatra da će se gledati ukupni postotak izgubljene tjelesne mase za ulazak u finale, što je po njemu najpravednije, ali svjestan je da može biti svašta. "S obzirom na to da sam dogurala ovako daleko, osjećam se jako dobro, ali sam nestrpljiva da vidim što me sve čeka jer je na kraju uvijek najzanimljivije", kaže Nena da bi zaključili kako može biti milijun scenarija i otišli na trening.

Malo drugačiji trening, Život na vagi
Malo drugačiji trening, Život na vagi FOTO: RTL

"Nisam neke volje, ponovno sam malo potonula, nije mi se radio taj trening", iskrena je Mare kojoj se brzo vratio osmijeh na lice kad je doznala kakvo su iznenađenje pripremili Mirna i Edo. "Malo vas je", zagonetno su rekli treneri i dodali: "Logično je da malo napravimo gužvu."

Petero najboljih, Život na vagi
Petero najboljih, Život na vagi FOTO: RTL

Uslijedilo je zacijelo najljepše iznenađenje ovog tjedna: vraćaju su se Dudo, Galla, Kate, Zoran i Zvone! "Možda se i oni vraćaju kao pravovaljani kandidati, možda su vani najbolje gubili, tko zna što se može dogoditi..." smatra Dominik, no Ante su važnije neke druge stvari. "Možda su konkurencija, ali nije mi to bitno - bitno mi je vidjeti te ljude, bitno mi je vidjeti prijatelje", objašnjava.

Povratnici, Život na vagi
Povratnici, Život na vagi FOTO: RTL

"Srce mi je ko kuća, lupalo je tristo na sat, samo da ih sve odreda zagrlim, poljubim jer su toliko nedostajali", otkriva Mare, a zašto su oni stigli i hoće li sudjelovati u posljednjem velikom izazovu ove sezone - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

