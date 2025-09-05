Povratnica Antonija nakon tjedan dana smršavila samo 0,3 kg! 'Šokirana sam, ne znam što bih rekla'

Na prvom velikom vaganju u devetoj sezoni 'Života na vagi', dogodilo se nešto što nitko nije očekivao, povratnica Antonija, koja je prošle godine pokazala nevjerojatnu transformaciju, ovaj put je u sedam dana smršavila samo 0,3 kilograma. Brojka na vagi koja je za ostale kandidate donijela motivaciju ili šok, u Antonijinom slučaju ostavila je sve bez riječi. "Šokirana sam. Ne znam što bih rekla. Ovo stvarno nisam očekivala," rekla je Antonija. Njezina promjena iznosila je samo 0,2% tjelesne mase, što je s obzirom na napore, iskustvo i povratnički status najniži rezultat večeri.