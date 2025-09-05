Emisije
Život na vagi

Povratnica Antonija nakon tjedan dana smršavila samo 0,3 kg! 'Šokirana sam, ne znam što bih rekla'

Svi su ostali bez riječi kad se vaga zaustavila na gotovo istoj brojci, Edo: 'Taj rezultat sigurno ima dublji uzrok'

RTL.hr
05.09.2025 22:25

Na prvom velikom vaganju u devetoj sezoni 'Života na vagi', dogodilo se nešto što nitko nije očekivao, povratnica Antonija, koja je prošle godine pokazala nevjerojatnu transformaciju, ovaj put je u sedam dana smršavila samo 0,3 kilograma. Brojka na vagi koja je za ostale kandidate donijela motivaciju ili šok, u Antonijinom slučaju ostavila je sve bez riječi. "Šokirana sam. Ne znam što bih rekla. Ovo stvarno nisam očekivala," rekla je Antonija. Njezina promjena iznosila je samo 0,2% tjelesne mase, što je s obzirom na napore, iskustvo i povratnički status najniži rezultat večeri.

Antonija, Život na vagi
Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

Trener Edo također nije krio iznenađenje: "Teško mi je sebi objasniti ovaj rezultat. Taj rezultat se očituje ne samo kroz sedam dana koje je provela ovdje, Mora biti povezan i sa svim onim s čim je došla ovdje." No Antonija tvrdi da je poštovala sve upute: "Normalo sam funkcionirala. Sve je bilo u redu."

Edo i Ivan, Život na vagi
Edo i Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

