Povratnik Ivica skinuo 8,9 kg u tjedan dana i zasjeo na vrh! 'Preplavio me ponos, ovaj put ne odustajem!'

Prvi tjedan 'Života na vagi' donio je i prvo veliko iznenađenje, najbolji rezultat ovotjednog vaganja postigao je povratnik Ivica, koji je u samo sedam dana skinuo čak 8,9 kilograma! Sada ima 175,5 kilograma, a na tablici zauzima prvo mjesto s impresivnim rezultatom od -4,8%. Ivica, koji se i prošle godine borio s viškom kilograma, ovog puta pokazao je odlučnost i kontinuitet, što su primijetili i treneri, ali i kolege kandidati. "Stvarno sam ponosan na njega. Ove godine je baš zagrizao," rekao je Ivan, jedan od natjecatelja. "Bravo, Ive! Ovo će mu biti velika motivacija da ne odustane kao prošli put," komentirala je trenerica Mirna.