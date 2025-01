Pratitelji misle da je Nina nakon 'Života na vagi' išla pod nož, a ona otkriva: 'Nisam ništa radila!'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Nina Slišković nedavno je otkrila kako je zdravi način života postao njezina svakodnevica. Sada se vratila na treninge nakon blagdanske pauze, a na društvenim mrežama brojnim fotografijama pokazuje kako joj je linija i dalje savršena. Pršti od samopouzdanja, obnovila je garderobu, a ono najbitnije- a predana je daljnjem napretku.

"Treniram svakoga dana osim nedjelje. Idem na grupne treninge u kombinaciji s dodatnim cardio treninzima. Kombinacija kroz tjedan. Uvijek treniram popodne jer mi tako odgovara. Na prehranu i dalje jako pazim. Najviše me drži i motivira moje zdravlje i to što se mogu malo ljepše obući i srediti. Kad vidim slike kad sam krenula u 'Život na vagi' i sada, jako je dobar osjećaj. To me jako motivira", otkrila je Nina.