Pratitelji stali uz omiljenog trenera Edu iz 'Života na vagi': 'Ti si mnogima pomogao i bio inspiracija, ozdravi nam'

Edi je dijagnosticirana ekstruzija diska L5-S1, što je teži oblik hernije diska. Zbog toga već tjednima trpi snažne bolove koji su ga prikovali za kauč.
Zasad čeka procjenu i odluku liječničkog tima. Neurokirurg smatra da bi operacija mogla biti neizbježna ako se stanje uskoro ne smiri, dok fizijatar vjeruje da bi se problem mogao riješiti konzervativnim liječenjem, mirovanjem i terapijama.
Sa štapom u ruci stigao na morsku obalu
Unatoč teškoj situaciji, Edo nije dopustio da mu narušeno zdravlje u potpunosti pokvari ljetne dane. Javio se s morske obale na Dugom Otoku gdje je pozirao s osmijehom na licu, kapetanskom kapom i štapom za hodanje u ruci.
"Ljeto mi se ipak, bar na kratko, odlučilo ukazati...", poručio je Edo u objavi i pokazao da i u teškim trenucima zadržava vedar duh.
Dirljivi citati i podrška obožavatelja
Njegovo javljanje pokrenulo je val emocija i stotine komentara u kojima su mu pratitelji uputili srdačne želje za brz oporavak, ističući koliko je važan drugima i kako sada mora pripaziti na sebe.
"Ti si zaslužio oporavak jer si mnogima pomogao, utješio, bio inspiracija i uzor. Ljudino samo ozdravi nam..." - poručio mu je jedan pratitelj.
Među komentarima su se zaredale i snažne poruke ohrabrenja koje su mu poslali obožavatelji i prijatelji:
"Nema predaje!"
"Samo pozitivne misli, ne misliti loše... sve prolazi lakše uz pozitivne misli."
"Stisni zube i izdrži koliko treba!"
Uz ovakvu podršku vjernih pratitelja i javnosti, omiljeni trener nastavlja svoju borbu s terapijama i mirovanjem, s nadom da će iz ove zdravstvene prepreke izići još snažniji.