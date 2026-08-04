Pratitelji stali uz omiljenog trenera Edu iz 'Života na vagi': 'Ti si mnogima pomogao i bio inspiracija, ozdravi nam'

Omiljeni trener iz emisije 'Život na vagi', Edin Edo Mehmedović, nedavno je zabrinuo brojne obožavatelje iskrenom objavom o svom zdravstvenom stanju

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Edi je dijagnosticirana ekstruzija diska L5-S1, što je teži oblik hernije diska. Zbog toga već tjednima trpi snažne bolove koji su ga prikovali za kauč. Zasad čeka procjenu i odluku liječničkog tima. Neurokirurg smatra da bi operacija mogla biti neizbježna ako se stanje uskoro ne smiri, dok fizijatar vjeruje da bi se problem mogao riješiti konzervativnim liječenjem, mirovanjem i terapijama.

Sa štapom u ruci stigao na morsku obalu

Unatoč teškoj situaciji, Edo nije dopustio da mu narušeno zdravlje u potpunosti pokvari ljetne dane. Javio se s morske obale na Dugom Otoku gdje je pozirao s osmijehom na licu, kapetanskom kapom i štapom za hodanje u ruci. "Ljeto mi se ipak, bar na kratko, odlučilo ukazati...", poručio je Edo u objavi i pokazao da i u teškim trenucima zadržava vedar duh.

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Dirljivi citati i podrška obožavatelja

Njegovo javljanje pokrenulo je val emocija i stotine komentara u kojima su mu pratitelji uputili srdačne želje za brz oporavak, ističući koliko je važan drugima i kako sada mora pripaziti na sebe. "Ti si zaslužio oporavak jer si mnogima pomogao, utješio, bio inspiracija i uzor. Ljudino samo ozdravi nam..." - poručio mu je jedan pratitelj.

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