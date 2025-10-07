Emisije
Život na vagi

'Prava riječ je nepravda': Kandidati 'Života na vagi' u šoku nakon Zoranovog ispadanja zbog bolesti

Dan nakon posljednjeg vaganja, u kući 'Života na vagi' vladaju tišina i nevjerica. Odlazak Zorana, popularnog Zokija, ostavio je dubok trag na svim natjecateljima, bez obzira na timsku pripadnost

RTL.hr
07.10.2025 21:30

Posebno teško Zokijev odlazak pao je njegovom plavom timu. Ante, jedan od najbližih Zoranovih kolega, nije skrivao tugu i razočaranje. "Jutros je malo tužnija situacija zbog toga što nam je Zoki, koji je bio veseljak u ekipi u plavcima, baš pozitivac. Kada izgubiš tako jednog člana koji ti je baš prirastao srcu, onda je malo teže", iskreno je priznao Ante. Naglasio je kako Zoran nije bio samo dobri duh ekipe, već i iznimno jaka karika u izazovima. "Zoki je bio jaka karika u timu. Mogao je potegnuti puno snažnije jer je bio zdrav", dodao je, aludirajući na činjenicu da su mnogi preostali članovi tima, uključujući i njega samog, limitirani ozljedama. 

Ante i Zoran, Život na vagi
Ante i Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Ono što je posebno znakovito jest da suosjećanje i osjećaj nepravde dijele i članovi suparničkog, crvenog tima. Svi su se složili da su okolnosti pod kojima je Zoran napustio natjecanje iznimno nesretne. "Svi smo nekako tužno prihvatili njegov odlazak s obzirom na to da on nije ispao zato što nije radio, nego zbog svoje bolesti, to jest natečenosti zuba", objasnila je Snežana iz crvenog tima. Kandidati su otkrili detalje Zoranove borbe – pio je dva antibiotika, trpio jake bolove i cijele noći pokušavao ublažiti muke. "Bio je zatečen cijelo vrijeme. Cijele noći je mućkao vodu po zubima, ali ne možeš pljunuti", prepričavali su kandidati, ističući njegovu upornost unatoč teškoj situaciji.

Zoran, Život na vagi
Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Gorčinu dodatno pojačava činjenica da je Zokiju za ostanak nedostajalo svega 800 grama. "Ako se ne varam, trebalo mu je 0,8 da bi on opstao, da bi drugi kandidat ispao", istaknula je Snežana. Dominik je dodao: "Znači da je Zoki samo kilu više izgubio, to bi bilo to." Ta spoznaja samo je pojačala kolektivni osjećaj da su pravila igre, iako jasna, ponekad okrutna i ne uzimaju u obzir ljudski faktor i nepredviđene okolnosti.

Život na vagi

Dominik sumnja u iskrenost plavog tima: 'Zašto on jedan izazov može, a drugi ne može? Je li to dio neke taktike?'

Život na vagi

Antonija Blaće za RTL.hr o hejt komentarima: 'Reći da me baš briga, po meni je to neoprostivo'

