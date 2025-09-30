Pravila kreativnog natječaja pod nazivom 'Osvoji poklon paket 'Života na vagi'!'

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač) organizira kreativni natječaj pod nazivom 'Osvoji poklon paket 'Života na vagi' (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) za gledatelje showa 'Život na vagi'. Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije RTL-a i showa 'Život na vagi'.

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje 30. rujna 2025. u 12:00 sati i traje do 3. listopada 2025. u 16:00 sati. Natječaj će se provesti kroz jedan (1) krug.

Tijekom trajanja kreativnog natječaja gledatelji showa 'Život na vagi' na RTL-u imat će priliku osvojiti jedan od 5 poklon paketa koji sadrže knjigu '#LjetoBezParea' autorice Antonije Blaće i staklenu bocu za vodu s logotipom RTL-a.

5 gledatelja s najkreativnijim odgovorima koji ostave u komentar ispod objave na Facebooku, osvojit će jedan od paketa.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe, starije od 18 godina, koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu Sudionici). Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju, Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara i/ili njihovih poruka koje su sudionici ostavili u obrascu za prijavu.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač može kontaktirati s njima te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz RTL. U slučaju da sudionik ne želi primati takve poruke, može prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju kako je opisano u Članku 6. ovih pravila.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se na web portalu RTL.hr objavi njihovo ime i prezime te vidi to što su napisali.

Priređivač se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri, da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani te da će u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka prikupljene podatke prijaviti u zbirku podataka.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju svi punoljetni Sudionici koji od 30. rujna 2025. u 12:00 sati i traje do 3. listopada 2025. u 16:00 sati napišu odgovor na postavljeno pitanje u objavi na Facebooku. Zadatak sudionika bit će da ispod napišu kreativni odgovor na postavljeno pitanje, bez naknadnog uređivanja (edita). Svi odgovori koji se postave nakon perioda navedenog u Članku 2. neće biti uzeti u obzir. Nakon završenog roka zaposlenici RTL Hrvatske u suradnji s voditeljicom 'Života na vagi' Antonijom Blaće odabrat će 5 najkreativnijih odgovora, a rezultate će objaviti u roku od 72 sata nakon završetka Kreativnog natječaja.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da podaci osobnog karaktera koje su dostavili Priređivaču uđu u bazu Kreativnog natječaja Priređivača te da će nakon 31.12.2026. godine biti uništeni. U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njihovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 6. Pravila.

Članak 5.

Svaki odgovor koji odgovara uvjetima Kreativnog natječaja navedenim u Članku 4. može biti objavljen na Facebook stranicama RTL-a i internetskoj stranici www.rtl.hr. Najkreativniji odgovori prema odabiru Priređivača bit će objavljeni na Facebook stranici 'Život na vagi' i/ili internetskoj stranici www.rtl.hr.

Svaki Sudionik može poslati samo jedan odgovor. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti te objaviti njihove osobne podatke: ime i prezime te fotografiju koja je dostavljena Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač te osobne podatke može koristiti bez naknade i objaviti u promotivne svrhe na internetu.

Priređivač zadržava pravo da pristigle komentare koji ne odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ne objavi ili obriše.

Članak 6.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti tako da u inbox Facebook stranice 'Život na vagi' ili na rtl@rtl.hr pošalje poruku ODUSTAJEM OD NATJEČAJA Osvojite torbu 'Život na vagi'.

Članak 7.

Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (e-mail adresa) radi sudjelovanja u Kreativnom natječaju, radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe Kreativnog natječaja te radi korištenja podataka o natjecatelju pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audiomaterijala o predaji nagrada i slično).

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.

Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane suglasnosti, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na e-adresu rtl@rtl.hr (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti). U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje nagrada više neće biti moguće.

RTL Hrvatska d.o.o. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva RTL Hrvatska d.o.o. /ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-adresu rtl@rtl.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 8.

Svi sudionici Kreativnog natječaja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u Kreativnom natječaju objavljenom na internetskoj stranici RTL.hr prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja Kreativnog natječaja.

U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-poruku rtl@rtl.hr. Priređivač će u zakonskom roku po primitku e-poruke odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Kreativnog natječaja.

Članak 9.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je RTL Hrvatska d.o.o.

Kako bismo Vam pružili najbolje iskustvo i omogućili funkcioniranje stranice, koristimo kolačiće i druge tehnologije putem kojih se obrađuju osobni podaci. Privolu koju nam dajete klikom na pojedinu kategoriju kolačića možete u bilo kojem trenutku povući. Ako kliknete na X, odbit ćete sve kolačiće osim obaveznih.

Vaša prava su pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravak, pravo na prigovor, pravo na prenosivost te pravo na ograničenje obrade.

Više o podacima koje obrađujemo kao i o Vašim pravima možete saznati u našim Pravilima privatnosti ili tako da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka na gdpr.general@rtl.hr, a o kolačićima i drugim tehnologijama u Pravilima o korištenju kolačića.

Članak 10.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Kreativni natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ako se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

Članak 11.

Pobjednici Kreativnog natječaja za svoj će kreativni odgovor dobiti nagradu od Priređivača – jedan (1) pobjednik dobit će jedan (1) poklon Priređivača.

Članak 12.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledat će zaposlenici Priređivača. Komentari i poruke neprimjerenog sadržaja bit će izbrisani te neće biti objavljeni.

Članak 13.

Smatra se da su sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Kreativnog natječaja ili Kreativni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Članak 15.

Svaka promjena vezana uz Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici RTL.hr. O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike i/ili objavljivanjem na Facebook stranici 'Život na vagi' i/ili putem inboxa Facebook stranice 'Život na vagi' ili stranice RTL.hr.

Članak 16.

Facebook ni na koji način ne sponzorira, podržava ili administrira Kreativni natječaj niti je povezan s njime. Facebook nije odgovoran za Kreativni natječaj te svu odgovornost za provedbu Kreativnog natječaja, prikupljanje podataka o Sudionicima, mehanizaciju nagrađivanja, odabir pobjednika, slanje nagrada te ostale radnje povezane s Kreativnim natječajem snosi RTL Hrvatska d.o.o.

Članak 17.

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju nije potrebno uplatiti određenu svotu novca, a uplaćujući novac, neće se povećati mogućnost dobitka.