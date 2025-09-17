Predivni! Trener Edo na Instagramu čestitao kćeri Loreni 10. rođendan, podijelio preslatku fotografiju

Trener Edo na svom Instagramu podijelio je emotivnu fotografiju sa svojom kćeri Lorenom, koja danas slavi deseti rođendan. Na fotki poziraju zagrljeni i nasmijani, a Edo je u objavi koristio hashtag s Loreninim nadimkom – Lori.

Osim Lorene, Edo je ponosni otac još dvije kćeri – Linde i Ariane.

Inače, u novoj sezoni 'Života na vagi' Edo je trener crvenog tima. Jučer je svom timu jasno dao do znanja da nema mjesta zafrkanciji kad su rezultati u pitanju. Ovaj put na tapeti se našao Ivan, kojem je Edo pred svima uputio komentar. "Vidite li što se dogodi kad izađete iz fokusa? Takve vas stvari zeznu. Onda stanete na vagu i pitate se što se dogodilo", poručio je Edo timu dok je ukazivao na važnost koncentracije.

Za Ivana, koji često pokušava atmosferu razvedriti humorom, ovo je bilo jasno upozorenje. Edo je pred kamerama objasnio svoj stav: "Kod Ivana vidimo napredak, ali moramo doći do razine za koju mislim da bi jedan 25-godišnjak trebao biti."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.