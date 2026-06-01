Prepoznajete li ih? Alina, Mimi i Domagoj iz 'Života na vagi' se okupili, izgledaju bolje no ikad prije!

Prijateljstva rođena u znoju, suzama i teškoj borbi pred kamerama RTL-ovog showa 'Život na vagi' očito traju vječno. Društvene mreže užarile su se nakon što je objavljena najnovija zajednička fotografija omiljenih lica iz različitih sezona, a komentari oduševljenih navijača i prijatelja ne prestaju pljuštati. Vesela se trojka našla na druženju u Zaprešiću, a njihova nevjerojatna transformacija ostavlja bez daha.
Tko je sve na fotografiji? Poznata lica u nikad boljem izdanju
Za sve one koji vjerno prate ovaj popularni reality format, lica s fotografija itekako su dobro poznata. S lijeve strane blistala je simpatična Marija Novak, svima poznatija kao Mimi. Ona je osvojila srca gledatelja svojom iskrenošću, a za ovu je prigodu odabrala opuštenu, plavo-bijelu ljetnu haljinu na pruge. Njezin prepoznatljivi osmijeh i dalje je tu, no njezina nova, vidno istesana linija pala je u prvi plan.
U samoj sredini, u profesionalnoj crnoj kuharskoj odori, ponosno je pozirao Domagoj iz devete sezone showa. Čini se da je Domagoj uspješno spojio zdrav način života i svoj kulinarski talent, a u crnom izdanju izgleda izuzetno fit, snažno i zadovoljno. S njegove desne strane pažnju je krala prelijepa Alina, pobjednica koja je svojom disciplinom inspirirala tisuće ljudi diljem regije. Alina je privlačila poglede u elegantnoj crnoj majici i upečatljivoj, smaragdnozelenoj dugoj suknji sa zlatnim lancem oko struka, dok su njezine prepoznatljive pletenice i modni dodaci savršeno naglasili njezinu profinjenu figuru.