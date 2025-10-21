Prijatelji u suzama dočekali Domagoja iz 'Života na vagi' i otkrili bolnu istinu: 'Zvali smo te, a ti si izmišljao da imaš temperaturu'

Upravo je susret s prijateljima otkrio bolnu istinu o tome koliko je Domagojeva borba bila usamljena. Iako su se družili, njegovi najbliži nisu bili svjesni punih razmjera njegovog problema. U dirljivom razgovoru, priznali su mu kako su tek sada, gledajući ga na televiziji, shvatili zašto je izbjegavao njihove pozive.

Dok se s Edom uspinjao stepenicama sjeverne tribine, Domagoj nije ni slutio što ga čeka. Na sredini tribine stajali su njegovi najbliži prijatelji i kumovi, spremni da ga dočekaju raširenih ruku. "Iznenađenje koje nisam mogao ni u krajnjim mislima očekivati. Moji kumovi, moji prijatelji su me dočekali na sredini tribine. Osjećaj koji ću pamtiti do kraja života", jedva je izustio kroz suze, grleći ljude koji su mu, kako se ispostavilo, nedostajali više nego što su i oni sami znali.

"Sad mi je puno toga jasnije. Vidim da si izbjegavao... Zovemo te, a ti kažeš 'imam temperaturu, ne mogu doći'", rekao je jedan od prijatelja, dodajući: "Sad kad je serija počela, gledam i vidim da na početku ne možeš stajati, da stvarno toliko kila imaš. Nismo ni mi bili svjesni, ozbiljno, koliko se družimo s tobom, koliko je to u biti stvarno teško. Svaka ti čast."

Ovaj susret bio je, kako je sam Domagoj rekao, "još jedno veliko punjenje baterija". Suočen s podrškom i razumijevanjem prijatelja, donio je čvrstu odluku. "Definitivno sam zanemario sam sebe najviše. Sada će Domagoj biti na prvom mjestu, a svi ostali iza njega", izjavio je odlučno. "Moje zdravlje je važno da mogu normalno nastaviti živjeti sa svojom obitelji. Sve što sam propustio dok su klinci bili mali, pokušat ću nadoknaditi, a ovaj dio koji mi užasno fali, tribina i ekipa, sada znam kako to promijeniti."

