Prijelomni trenuci 'Života na vagi': Konkurencija je sve jača pa i kalkulacije dolaze do izražaja

Pero ispao zbog prvog lošeg rezultata

"Kalkulacije su tu, igra je počela i ranije, a sad je u zapletu", rekla je Dajana, a Pero je dodao kako je znao da će ispasti čim je vidio svoj rezultat. "Među najvećim sam konkurentima za finale, a svi kalkuliraju. Ovo im je bila možda jedina prilika", rekao je i objasnio da je plavcima bilo svejedno što pišu jer je odlučivalo pet crvenih. Pero nije bio baš najomiljeniji lik u kući, a i velika je konkurencija tako da se jedva dočekalo da bude ispod žute linije", rekao je Šepić, a Pero zaključio: I ja bih tako postupio, pisao bih onoga tko bi mi bio direktna konkurencija. Ovo je natjecanje!"

Plavci su potonuli nakon Perinog odlaska

Edo je pokušao izvući priznanje od Martina i Jure da su demotivirani zbog vaganja, no Jure je govorio da je to zato što ne može vježbati. "Ne možeš hodati?" zanimalo je Edu, a Jure je rekao da ne može. "Malo ste se previše opustili!" nastavio je Edo koji im je prigovorio što ništa nisu radili ni za vikend. Izdržite još malo do kraja, dignite glavu i nađite unutarnju motivaciju. Sjetite se zbog čega ste došli ovdje i nemojte odustajati od cilja, od svog putovanja jer je jedinstveno i neće se ponoviti. Uživajte u ovom procesu do kraja, iskoristite vrijeme koje vam je dano i sretno dalje!" rekao im je Edo.