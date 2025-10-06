Emisije
Život na vagi

Prokletstvo zlatne ulaznice? Trener Edo komentirao finalista Dominika zbog zabrinjavajućeg rezultata na vagi

Iako je Dominik kroz dosadašnje tjedne pokazivao izvanredne rezultate, vaga je posljednja dva puta otkrila drastičan pad u postocima

RTL.hr
06.10.2025 22:00

"Ovako izgleda netko tko najbolje gubi kilograme u devetoj sezoni", započeo je Edo pokazujući na Dominika, a zatim dodao: "Simptomatično, simbolično i zanimljivo, od onog trenutka kad ima zlatnu ulaznicu, naš Dominik ima slabije rezultate. Može biti u svezi, ne mora biti, ali zanimljivo je u svakom slučaju."

Trener je naglasio kako je čudno da rezultati tako drastično padnu odmah nakon osvajanja direktnog plasmana u finale. "Prvi put, ajde, možda još malo čudi. Ovaj drugi je dosta slabiji u odnosu na ono na što smo navikli od njega", objasnio je Edo, ostavljajući otvorenom mogućnost da se radi o fizičkom platou, ali i sumnju da je došlo do opuštanja. Dominik je pokušao obraniti svoje rezultate. "To je simptomatično", prvo se složio, da bi se odmah ispravio i dodao: "Ništa nije simptomatično." Njegova sugestija da bi mu možda trebao odmor izazvala je brzu reakciju voditeljice Antonije Blaće i trenera. "Mislim, po postocima se već odmorio prošli tjedan, pa i pretprošli", duhovito je primijetila Antonija.

Edo je, međutim, bio nešto ozbiljniji, naglašavajući da za opuštanje nema mjesta. "Iskreno, zaista smatram i vidim da Dominik radi stvarno puno. Ali mislim da to nema veze s njegovim trudom," rekao je, pokušavajući ublažiti kritiku, ali je na kraju poslao jasnu poruku: "Ako ganjaš pobjedu u 'Životu na vagi', nema odmora."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

