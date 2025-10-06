Prokletstvo zlatne ulaznice? Trener Edo komentirao finalista Dominika zbog zabrinjavajućeg rezultata na vagi

"Ovako izgleda netko tko najbolje gubi kilograme u devetoj sezoni", započeo je Edo pokazujući na Dominika, a zatim dodao: "Simptomatično, simbolično i zanimljivo, od onog trenutka kad ima zlatnu ulaznicu, naš Dominik ima slabije rezultate. Može biti u svezi, ne mora biti, ali zanimljivo je u svakom slučaju."

Trener je naglasio kako je čudno da rezultati tako drastično padnu odmah nakon osvajanja direktnog plasmana u finale. "Prvi put, ajde, možda još malo čudi. Ovaj drugi je dosta slabiji u odnosu na ono na što smo navikli od njega", objasnio je Edo, ostavljajući otvorenom mogućnost da se radi o fizičkom platou, ali i sumnju da je došlo do opuštanja. Dominik je pokušao obraniti svoje rezultate. "To je simptomatično", prvo se složio, da bi se odmah ispravio i dodao: "Ništa nije simptomatično." Njegova sugestija da bi mu možda trebao odmor izazvala je brzu reakciju voditeljice Antonije Blaće i trenera. "Mislim, po postocima se već odmorio prošli tjedan, pa i pretprošli", duhovito je primijetila Antonija.

Edo je, međutim, bio nešto ozbiljniji, naglašavajući da za opuštanje nema mjesta. "Iskreno, zaista smatram i vidim da Dominik radi stvarno puno. Ali mislim da to nema veze s njegovim trudom," rekao je, pokušavajući ublažiti kritiku, ali je na kraju poslao jasnu poruku: "Ako ganjaš pobjedu u 'Životu na vagi', nema odmora."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.