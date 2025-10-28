Proračunata igra crvenog tima protiv Josipe? 'Rješavam se osobe za koju mislim da bi mi stala na put da dođem među finaliste'

Za Josipu je ishod glasanja bio potpuni šok. S nevjericom je gledala kako se njezino ime pojavljuje na pločicama, a posebno ju je pogodio osjećaj da je bila obmanuta.
"Crveni su pričali, cijeli tjedan su pričali kao ja sam zaslužila od svih nas troje iz bivšeg plavog tima koji smo ostali najviše da ostanem. Ali, evo, očigledno nisu to tako mislili", rekla je vidno razočarana Josipa. Njezina izjava otkrila je da se iza kulisa vodila sasvim drugačija igra od one koja se prikazivala kroz prijateljske razgovore.
Crveni tim je, međutim, imao spreman odgovor. Optužili su Josipu za isto ono ponašanje koje je ona zamjerala bivšem natjecatelju Zvoni – okretanje leđa vlastitom timu.
"Ono što sam ja primijetio ovaj tjedan je da je napravila ono što je zamjerila Zvoni. Ona je zamjerila Zvoni što je okrenuo leđa svom timu. Zamjeriti nekome jednu stvar i onda napraviti identičnu stvar odmah isti dan... za mene je taj čin bio niski udarac", oštar je bio Dominik. S njim se složila i Nena, koja je dodala kako je Josipa "napustila svoje bivše plavce i kumovala s nama", sugerirajući da je njezino približavanje crvenom timu bilo isključivo taktičke prirode.
Prije samog odlaska, voditeljica Antonija Blaće podsjetila je Josipu na obećanje koje je samoj sebi dala prvog dana showa. Gledajući snimku žene kakva je nekad bila, Josipa je jedva prepoznala samu sebe.
"Nepoznato, nepoznato", prošaptala je gledajući u ekran na kojem je njezina starija verzija izgovarala: "Obećajem si ovog trenutka kada izađem iz ovog showa da ću svakako staviti sebe na prvo mjesto. Obećajem si da se neću vratiti nikad na ovo što sam sada. Osjećam se loše, nepokretno i obećajem da će se to sve promijeniti."
Iako je napustila show, Josipa je potvrdila da od svog obećanja ne odustaje. "To ću sigurno pokušati ostvariti. Od tog neću odustati", odlučno je rekla.
Unatoč gorkom okusu, Josipa je poručila da njezina borba nije gotova. S impresivnim rezultatom i novom snagom, najavila je pohod na drugu nagradu, za koju se bore svi nefinalisti. "Tisuću posto, to uopće nema dileme. Vjerojatno ću im na kraju zahvaliti", poručila je svojim bivšim cimerima, ostavljajući iza sebe petero kandidata koji ulaze u neizvjesni finalni tjedan.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.