Proračunata igra crvenog tima protiv Josipe? 'Rješavam se osobe za koju mislim da bi mi stala na put da dođem među finaliste'

Za Josipu je ishod glasanja bio potpuni šok. S nevjericom je gledala kako se njezino ime pojavljuje na pločicama, a posebno ju je pogodio osjećaj da je bila obmanuta.

"Crveni su pričali, cijeli tjedan su pričali kao ja sam zaslužila od svih nas troje iz bivšeg plavog tima koji smo ostali najviše da ostanem. Ali, evo, očigledno nisu to tako mislili", rekla je vidno razočarana Josipa. Njezina izjava otkrila je da se iza kulisa vodila sasvim drugačija igra od one koja se prikazivala kroz prijateljske razgovore.

Crveni tim je, međutim, imao spreman odgovor. Optužili su Josipu za isto ono ponašanje koje je ona zamjerala bivšem natjecatelju Zvoni – okretanje leđa vlastitom timu.

"Ono što sam ja primijetio ovaj tjedan je da je napravila ono što je zamjerila Zvoni. Ona je zamjerila Zvoni što je okrenuo leđa svom timu. Zamjeriti nekome jednu stvar i onda napraviti identičnu stvar odmah isti dan... za mene je taj čin bio niski udarac", oštar je bio Dominik. S njim se složila i Nena, koja je dodala kako je Josipa "napustila svoje bivše plavce i kumovala s nama", sugerirajući da je njezino približavanje crvenom timu bilo isključivo taktičke prirode.