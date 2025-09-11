Emisije
Život na vagi

'Prošlo je 10 godina, a još ne mogu doći sebi': Tamara se slomila pred vaganje

Kandidatkinja 'Života na vagi' emotivno je progovorila o smrti majke: 'Baš kad mi je trebala, otišla je...'

11.09.2025 16:00

Pred samo vaganje, Tamara iz Solina doživjela je emocionalni trenutak koji je dirnuo i gledatelje i kandidate. Na pitanje Antonije Blaće je li joj ikad nanesena velika nepravda, Tamara nije skrivala suze. "Kad mi je mama umrla, mislim da se s tim nikad neću pomiriti...", rekla je kroz suze. "Sve je to dio života, ali jaka sam ja, ja to mogu sve izgurati. Baš kad mi je trebala. Iznenada kad ti netko umre, nisi spreman na to. Prošlo je 10 godina, a ja još nekako ne mogu doći sebi. Ne mogu neke stvari prihvatiti."

Ovaj dirljiv trenutak podsjetio je sve koliko emocije i bol prošlosti utječu na borbu sa samim sobom i pokazao još jednom koliko je 'Život na vagi' više od samog skidanja kilograma.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

