'Prva je Kate počela plakati, a onda sam i ja': Emotivni slom plavog tima nakon dirljivih poruka najmilijih

Idilična atmosfera vinarije brzo je postala poprište dubokih emocija dok su natjecatelji otvarali pisma. Marija je opisala situaciju: "Prva je Kata počela plakati i onda sam ja za njom", priznala je, dodajući kako ju je samo pozdrav "Draga Marija" u pismu njezine tetke potpuno slomio. Bio je to podsjetnik da, unatoč izolaciji i fokusu na mršavljenje, njihovi životi i ljubavi vani teku i čekaju ih.

Iako su svi natjecatelji pokazali svoju mekšu stranu, poruke koje su stigle od djece imale su poseban učinak. Ante nije mogao sakriti koliko ga je pismo dirnulo. "Emotivac sam, ja to ne mogu sakriti", rekao je kroz suze. Trenutak koji ga je potpuno razoružao bio je na samom kraju pisma. "Još pogotovo kad mi je sin napisao na kraju pisma 'tata' svojim malim rukopisom... On ima tri i pol godine, a srce tada hoće da pukne", iskreno je podijelio, otkrivajući motivaciju koja ga gura naprijed u najtežim trenucima.

Za Zorana, pismo je bilo emotivni poticaj i izvor prijeko potrebnih informacija. "Značilo mi je pismo. Ja sam dobio te neke informacije koje su me zanimale, dobio sam odgovore na neka pitanja", objasnio je, citirajući poznatu pjesmu: "Srce nije kamen". Njegove suze bile su dokaz da borba u showu obuhvaća i brige vanjskog svijeta. Kada su Katarinu svladale emocije i nije mogla nastaviti čitati pismo svoje kćeri Lucije, uskočio je kapetan Zvonimir: "Brojim dane kad ćeš mi se vratiti. Mama moja, volim te puno, najviše, najjače, tvoja Lucija." Iako su svjesno žrtvovali trening, natjecatelji plavog tima složili su se da nisu pogriješili. "Dobro smo izabrali", zaključili su jednoglasno. Pisma su im dala snagu koju nijedan uteg ne može izmjeriti. Ovaj emotivni predah dao im vjetar u leđa za sve izazove koji ih tek čekaju.

