Prva kandidatkinja koja je pala ispod stotke - velika sreća, ali i razočaranje! 'Šokirana sam'

Došla sam do jednog svog cilja, a sada idem dalje. Suprug mi je rekao da dobro izgledam, kao i prijateljice. Stvarno sam zadovoljna, rekla je Marie iz showa 'Život na vagi'. Nakon više od dva mjeseca u izolaciji, Marie je ugledala supruga, a to joj je dalo snagu za dalje. Današnje vaganje je za nju bila prekretnica i to u nekoliko smjerova.

Prva je kandidatkinja koja je trenutačno na dvoznamenkastoj brojci na vagi, a zbog toga je bila i ugrožena. Skinula je samo jedan kilogram, odnosno imala je najlošiji rezultat plavog tima.

"Guram naprijed bez obzira na sve", rekla je prije no što je stala na vagu.

Nije mogla sakriti razočarenje iako su joj svi čestitali na 99 kilograma. "Ostala sam šokirana, mislila sam da će biti više jer smo se stvarno trudili", zaključila je Marie.

