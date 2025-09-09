Emisije
Život na vagi

Prvi dvoboj iznad bazena otvorila Katarina: 'Mrzim kad me lažu u oči!'

U izazovu koji traži maksimalan fokus, koncentraciju i fizičku stabilnost, po jedan natjecatelj iz svakog tima morao je stajati iznad bazena

RTL.hr
09.09.2025 21:45

Prva runda bila je napeta, Katarina za plavi i Domagoj za crveni tim stali su jedan nasuprot drugome. Iako fizički zahtjevan, izazov je zapravo bio i psihološki jer jednom kad izgubiš fokus, nema povratka. "Mene najviše iz ravnoteže izbacuje nepravda, to mrzim. I kad te netko uporno u oči laže, tada ne mogu izdržati, moram reagirati", iskreno je rekla Katarina uoči izazova, aludirajući na unutarnje borbe koje često utječu i na vanjsku snagu. S druge strane, Domagoj se odlučio za smirenost i unutarnju snagu: "Vježbali smo fokus i meditaciju na treninzima. Idem mirno, ali čvrsto."

Domagoj i Katarina, Život na vagi
Domagoj i Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

Nakon pet minuta stajanja, stvari su postale još teže, kandidati su morali podignuti jednu nogu i pustiti uže iz ruke, a to je bio trenutak u kojem je Katarina izgubila. Prvi bod za crveni tim! No umjesto razočaranja, Katarina je pokazala pravi timski duh i zadovoljstvo.

Katarina, Život na vagi
Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

