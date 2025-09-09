Prvi dvoboj iznad bazena otvorila Katarina: 'Mrzim kad me lažu u oči!'

Prva runda bila je napeta, Katarina za plavi i Domagoj za crveni tim stali su jedan nasuprot drugome. Iako fizički zahtjevan, izazov je zapravo bio i psihološki jer jednom kad izgubiš fokus, nema povratka. "Mene najviše iz ravnoteže izbacuje nepravda, to mrzim. I kad te netko uporno u oči laže, tada ne mogu izdržati, moram reagirati", iskreno je rekla Katarina uoči izazova, aludirajući na unutarnje borbe koje često utječu i na vanjsku snagu. S druge strane, Domagoj se odlučio za smirenost i unutarnju snagu: "Vježbali smo fokus i meditaciju na treninzima. Idem mirno, ali čvrsto."