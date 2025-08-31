Emisije
Život na vagi

Prvi influencer stiže u 'Život na vagi': Evo tko je GallaSandalla kojeg prati pola milijuna ljudi

Put Ivana Galenića u 'Životu na vagi' prati odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka u 20.15 na RTL-u

RTL.hr
31.08.2025 11:00

U novu sezonu 'Života na vagi, koja s emitiranjem na RTL-u kreće u ponedjeljak, 1. rujna u 20.15 stiže i influencer Ivan Galenić. Ovo je prvi put da se u transformaciju života upustila javna ličnost, a kaže kako je itekako spreman na životnu promjenu. Ivan je svojoj publici, koje ima više od pola milijuna, poznatiji kao GallaSandalla, a specijalnost su mu kompjuterske igre.

Ivan, Život na vagi
Ivan, Život na vagi FOTO: RTL

 "Moj bijeg od stvarnosti je igranje kompjutorskih igara i smišljanje novih ideja za kampanje. To je moj način punjenja baterija", otkrio je ovaj 25-godišnjak kojeg obožavaju najmlađi. Pristuan je na svim društenim mrežama, a samo na svome YouTube kanalu ima više od 230 tisuća pretplatnika. Mjesečno objavljuje na desetke videa, a svi su vezani uz gameanje te svoju publiku zove - sandallicama. 

Svjestan je da bi sjedilački način života mogao doći na naplatu te se upustio u, kako kaže, novu igru.

GalaSandalla, Život na vagi
GalaSandalla, Život na vagi FOTO: RTL

"Kad bi nešto mijenjao, to bi bio izgled - ne zbog taštine, nego zbog zdravlja", zaključio je.

Njegov put pratite u novoj sezoni 'Života na vagi' - odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 na RTL-u.

