Prvi influencer stiže u 'Život na vagi': Evo tko je GallaSandalla kojeg prati pola milijuna ljudi

U novu sezonu 'Života na vagi, koja s emitiranjem na RTL-u kreće u ponedjeljak, 1. rujna u 20.15 stiže i influencer Ivan Galenić. Ovo je prvi put da se u transformaciju života upustila javna ličnost, a kaže kako je itekako spreman na životnu promjenu. Ivan je svojoj publici, koje ima više od pola milijuna, poznatiji kao GallaSandalla, a specijalnost su mu kompjuterske igre.

"Moj bijeg od stvarnosti je igranje kompjutorskih igara i smišljanje novih ideja za kampanje. To je moj način punjenja baterija", otkrio je ovaj 25-godišnjak kojeg obožavaju najmlađi. Pristuan je na svim društenim mrežama, a samo na svome YouTube kanalu ima više od 230 tisuća pretplatnika. Mjesečno objavljuje na desetke videa, a svi su vezani uz gameanje te svoju publiku zove - sandallicama.

Svjestan je da bi sjedilački način života mogao doći na naplatu te se upustio u, kako kaže, novu igru.