Prvi izazov i već suočavanje sa strahom: Irena je to maestralno prebrodila!

Prvi izazov bio je pred kandidatima i svi su ga uspješno odradili. Najviše se pribojavala Irena Pušec, kandidatkinja koja zbog viška kilograma ne može normalno hodati. "Strah me odmalena kad sam se učila plivati sa školom. Kolegica me bacila u vodu i osjećala sam kako se utapam i u posljednji trenutak su me povukli van. Otada ne plivam, strah me vode. Idem tek toliko, kada osjećam dno bazena ili mora. Teško mi je proći kroz vodu, ali imam društvo koje će mi pomoći", rekla je samouvjereno Irena.

Tu joj je pomogao vođa tima u prvom izazovu - Pero. Irena je sretno stigla na obalu, a osmijeh na licu govorio je koliko joj znači to što su joj kandidati iz showa maksimalno olakšali.

