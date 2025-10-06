Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Prvi plus ove sezone 'Života na vagi'! Zoran priznaje: 'Da nije bilo tih tableta, drukčije bi se sve složilo, ali ne možeš si pomoći'

Iako su se kandidati borili za zajednički cilj – gubitak od minimalno dva posto ukupne tjelesne mase kako nitko ne bi ispao – vaga je bila nemilosrdna i donijela prvi pozitivan rezultat ove sezone, zapečativši sudbinu jednog od najomiljenijih natjecatelja

RTL.hr
06.10.2025 22:35

Nakon emotivnih susreta s obiteljima koji su mnoge ispunili novom snagom, ali i donijeli dozu tuge i grižnje savjesti, kandidati su se suočili s posljednjim vaganjem prije povratka na staro, timsko natjecanje. Cijeli tjedan u zraku je visjela napetost, a za Zorana "Zokija" bio je to period obilježen ne samo teškim treninzima, već i ozbiljnim zdravstvenim problemima. "Imao sam problema s tim zubom i cijeli tjedan sam na tabletama i teško je", povjerio se Zoki prije stajanja na vagu, svjestan da bi ga borba s upalom mogla skupo koštati. 

"Duplu dozu antibiotika sam dobio, tako da... Da li su te tablete tolike silne i ta upala navukla vodu, to budemo vidjeli", s nadom je govorio. Umjesto očekivanog minusa, vaga je pokazala plus od 0,2 kilograma. "Uh, ovo nam je prvi put plus", izgovorila je Antonija šokirano, a muk je prekinula reakcija trenerice Mirne. "Meni je ovo šok. Meni je grozno jer je to jedan čovjek koji je, ja mislim, od svih tu legenda", rekla je vidno potresena. S obzirom na to da tim nije uspio ostvariti zadani cilj od dva posto (zajedno s bonusom od 4,5 kg ostvarili su 1,6 posto), pravila su bila jasna – natjecatelj s najlošijim rezultatom napušta show. Zoranov plus automatski ga je stavio na dno ljestvice i značio je kraj njegovog puta u 'Životu na vagi'.

Zoran, Život na vagi
Zoran, Život na vagi FOTO: RTL

Treneri i kandidati nisu skrivali razočaranje, svjesni da Zoranov rezultat nije posljedica nedostatka truda, već više sile. "Nemoguće je bilo treninzima kompenzirati upalu koju je Zoki cijeli tjedan nosio sa sobom i silne tablete koje je pio", objasnila je trenerica Mirna, stajući u obranu svog kandidata. "Tako da ovi kilogrami su zaista produkt ove boli, a ne njegovog truda i rada. Nije fer da netko tko stvarno toliko silno želi do finala ispadne na ovaj način." I ostali kandidati bili su u nevjerici. "Otvoreno, on na minimalno 30 posto jače vježba od mene", komentirao je Dubravko, dok je Katarina dodala: "Prvo što sam mogla s njim razgovarati o svemu, uvijek je bio nekako brižan, pažljiv. Baš je bio prijatelj." Unatoč šoku i nepravdi koju je osjećao, Zoran je show napustio uzdignute glave, ponosan na svoj put. U 'Život na vagi' ušao je sa 149,3 kg, a napušta ga s 130,1 kg, što je ukupni gubitak od 19,2 kilograma. 

"Da nije bilo tih tableta, vjerojatno bi bili drukčiji rezultati, drukčije bi se sve složilo, ali ne možeš si pomoći", rekao je Zoki u oproštajnom govoru. "Ponosan sam na sebe, i te kako sam ponosan", poručio je i pročitao pismo koje je sam sebi napisao na početku showa, obećavši da se neće vratiti na stare navike "jer život je lijep, a tijelo je jedno". Njegov odlazak ostavio je gorak okus i poslužio kao bolan podsjetnik da borba s kilogramima nije samo stvar volje i treninga, već i nepredvidivih životnih okolnosti koje mogu preokrenuti sve u jednom trenutku. Plavi tim izgubio je jednu od svojih najjačih karika, a pred svima je sada novi tjedan i povratak na timsku borbu koja će, bez sumnje, biti još napetija.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

zoran život na vagi
Život na vagi

Šok u 'Životu na vagi'! Najjača karika Zvonimir pred ispadanjem? 'Nisam vjerovala da je to Zvonin rezultat'

Moglo bi te zanimati

Trener Edo iz 'Života na vagi' vratio se na Brijune, u društvu svojih cura: 'Pet dana sam šaptao 'bit će bolje' - sebi!'

Najteži trenutak devete sezone 'Života na vagi': 'Ovo nam je prvi plus!'

Alina iz 'Života na vagi' pokazala kako joj tijelo izgleda nakon izgubljenih 70 kilograma: 'Nije ni blizu idealnog'

Najemotivnije minute ove sezone 'Života na vagi': Pogledajte ih sve na jednom mjestu!

Buran tjedan 'Života na vagi': GallaSandalla ispao, kapetan crvenih u finalu, Nena ruši rekorde!

Pogledajte koju su legendarnu pjesmu kandidati 'Života na vagi' prepjevali u čast svoje kolegice!