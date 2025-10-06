Prvi plus ove sezone 'Života na vagi'! Zoran priznaje: 'Da nije bilo tih tableta, drukčije bi se sve složilo, ali ne možeš si pomoći'

"Duplu dozu antibiotika sam dobio, tako da... Da li su te tablete tolike silne i ta upala navukla vodu, to budemo vidjeli", s nadom je govorio. Umjesto očekivanog minusa, vaga je pokazala plus od 0,2 kilograma. "Uh, ovo nam je prvi put plus", izgovorila je Antonija šokirano, a muk je prekinula reakcija trenerice Mirne. "Meni je ovo šok. Meni je grozno jer je to jedan čovjek koji je, ja mislim, od svih tu legenda", rekla je vidno potresena. S obzirom na to da tim nije uspio ostvariti zadani cilj od dva posto (zajedno s bonusom od 4,5 kg ostvarili su 1,6 posto), pravila su bila jasna – natjecatelj s najlošijim rezultatom napušta show. Zoranov plus automatski ga je stavio na dno ljestvice i značio je kraj njegovog puta u 'Životu na vagi'.

Nakon emotivnih susreta s obiteljima koji su mnoge ispunili novom snagom, ali i donijeli dozu tuge i grižnje savjesti, kandidati su se suočili s posljednjim vaganjem prije povratka na staro, timsko natjecanje. Cijeli tjedan u zraku je visjela napetost, a za Zorana "Zokija" bio je to period obilježen ne samo teškim treninzima, već i ozbiljnim zdravstvenim problemima. "Imao sam problema s tim zubom i cijeli tjedan sam na tabletama i teško je", povjerio se Zoki prije stajanja na vagu, svjestan da bi ga borba s upalom mogla skupo koštati.

Treneri i kandidati nisu skrivali razočaranje, svjesni da Zoranov rezultat nije posljedica nedostatka truda, već više sile. "Nemoguće je bilo treninzima kompenzirati upalu koju je Zoki cijeli tjedan nosio sa sobom i silne tablete koje je pio", objasnila je trenerica Mirna, stajući u obranu svog kandidata. "Tako da ovi kilogrami su zaista produkt ove boli, a ne njegovog truda i rada. Nije fer da netko tko stvarno toliko silno želi do finala ispadne na ovaj način." I ostali kandidati bili su u nevjerici. "Otvoreno, on na minimalno 30 posto jače vježba od mene", komentirao je Dubravko, dok je Katarina dodala: "Prvo što sam mogla s njim razgovarati o svemu, uvijek je bio nekako brižan, pažljiv. Baš je bio prijatelj." Unatoč šoku i nepravdi koju je osjećao, Zoran je show napustio uzdignute glave, ponosan na svoj put. U 'Život na vagi' ušao je sa 149,3 kg, a napušta ga s 130,1 kg, što je ukupni gubitak od 19,2 kilograma.

"Da nije bilo tih tableta, vjerojatno bi bili drukčiji rezultati, drukčije bi se sve složilo, ali ne možeš si pomoći", rekao je Zoki u oproštajnom govoru. "Ponosan sam na sebe, i te kako sam ponosan", poručio je i pročitao pismo koje je sam sebi napisao na početku showa, obećavši da se neće vratiti na stare navike "jer život je lijep, a tijelo je jedno". Njegov odlazak ostavio je gorak okus i poslužio kao bolan podsjetnik da borba s kilogramima nije samo stvar volje i treninga, već i nepredvidivih životnih okolnosti koje mogu preokrenuti sve u jednom trenutku. Plavi tim izgubio je jednu od svojih najjačih karika, a pred svima je sada novi tjedan i povratak na timsku borbu koja će, bez sumnje, biti još napetija.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.