Prvi put ispod crvene linije dvije osobe: 'Bilo je jasno da Marie odlazi jer je Nina najbolja u postocima'

Silvija je i ovaj put prva došla na vaganje, a Edo je bio zabrinut zato što joj nije bio dobar posljednji ciklus i potpuno je potonula. Još uvijek ne mogu trenirati i osjećam bolove i ovo mi je bio najgori ciklus. Bolje me cijelo vrijeme, što me jako psihički unazadilo. Izgubila sam fokus, veselje i svaka sitnica mi je smetala, baš me ubilo", rekla je Silvija kojoj su liječnici preporučili mirovanje. Prošli put imala je 102,7 kilograma, a sad je izgubila 4,9 kilograma, što je 4,8% tjelesne mase. Bez obzira na probleme, Silvija je druga natjecateljica sedme sezone koja je pala ispod 100 kilograma!

Vlašiću je lijepo na Brijunima i pričao je kako Silvija i on razgovaraju gdje će živjeti kada show završi. Treneri su pohvalili njegov trud i zalaganje, no i dalje su istaknuli kako njegovi sadašnji kilogrami nisu šala. Puno si kilograma skinuo, ali nisi još došao do cilja tako da se ne opuštaš", rekao mu je Edo i dodao kako će njegova fizička promjena trajati minimalno godinu dana. Prošli put imao je 171,3 kilograma, sad je izgubio 3,3 kilograma, što je 1,9% tjelesne mase.

Šepiću je želja za finalom sve veća. Nisam baš počeo kalkulirati, pokušavam treninzima i prehranom pa dokle bude išlo", rekao je, a Edo dodao da su se baš sprijateljili te otkrio kako je sanjao da su išli na triatlon! Na posljednjem vaganju Mislav je imao 134,2 kilograma, sad je izgubio 3 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase.

Ninu je sve boljelo jer je dobila menstruaciju nakon pet godina, no unatoč tome, veselilo ju je da ono što radi - odgovara njezinu organizmu. Ne može nitko znati tko dobiva svaki mjesec kako je meni koja dobijem svakih pet godina! Ne možete ni pretpostaviti koji su to bolovi", rekla je Nina koju ni bolovi nisu spriječili u vježbanju. Došla sam u fazu da nije nešto moranje, nego to želim napraviti za sebe", objasnila je Sinjanka koju je pohvalio i Edo koji joj se divio što nikada ne odustaje. Prošli put imala je 102,1 kilogram, sad je izgubila 1,1 kilogram, odnosno, 1,1% tjelesne mase.