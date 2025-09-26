Emisije
Život na vagi

Prvi put ove sezone dvoje kandidata napušta 'Život na vagi! 'Stvarno nije fer!'

Večerašnje vaganje u 'Život na vagi' donosi napetost kakva se još nije vidjela ove sezone - dvoje kandidata napustit će show i svoj put nastaviti kod kuće

RTL.hr
26.09.2025 10:47

Svaki tim ima svoju crvenu liniju, što znači da se nitko ne može sakriti iza dobrog timskog rezultata i da kilogrami svakog pojedinca odlučuju njegovu sudbinu.

Svi su se više-manje požalili da je ovaj šesti tjedan nekako kritičan - bilo fizički, psihički, a tu je i nostalgija za domom", smatra voditeljica Antonija. I dok neki pokušavaju ostati pribrani, emocije su pred vagu uzavrele. Sanjao sam da idem kući...", otkriva Dominik dok Mare rezignirano poručuje: Što bude bit će, ne sekiram se."

Život na vagi
Život na vagi FOTO: RTL

Plavi tim, iako bez imuniteta, pokazao je koliko jako želi ostati u showu. Dokazali su da nitko ne želi izaći iako će se to, nažalost, danas dogoditi. Izolacija je već dosta duga, svima fali obitelj, ali na posljednjem treningu pokazali su koliko mogu i koliko žele ostati ovdje", kaže trenerica Mirna.

Život na vagi
Život na vagi FOTO: RTL

No nije sve bilo samo u kilogramima - natjecateljski duh i borba za nagradu dodatno su zagrijali atmosferu. Kompetitivni su strašno i svatko je htio omastiti brk na tom janjetu... Oni su više gledali kako se okoristiti u toj situaciji, što mi je potpuno razumljivo - željni su dokazivanja, vole se nadmetati", komentira Edo svoj tim.

Mirna, Život na vagi
Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

A kad se kandidati izvažu, uslijedit će šok. Valjda nikome nije padalo na pamet da se uopće može dogoditi ova situacija", iznenađena je Antonija, a Mirna razočarano zaključuje: Stvarno nije fer."

Tko će napustiti 'Život na vagi', a tko nastaviti svoju borbu u showu - doznajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

