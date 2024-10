Prvi put u osmoj sezoni vaga pokazala plus: 'Neočekivano – potreslo me'

Tako je Ivica smršavio 0,8 kilograma, a Antonija je u plusu 0,4 . ''Prvi plus u osmoj sezoni'', zaključila je Marijana.

''Moramo sada dobiti neko ubrzanje i odgovornost prebaciti na Antoniju da u danima koji dolaze ona sama svjesno donosi odluke i da to bude bolje od onoga što je radila do sada'', dodao je.

Na vaganju je trener Edo Antoniji naglasio kako su joj svi redom podrška. ''No moramo ti osvijestiti i ukazati na to da neke stvari nisu onakve kakve mi očekujemo i kako mislimo da trebaju biti'', objasnio je Edo.

''Neočekivano, nisam očekivala plus – potreslo me'', priznala je Antonija. Nina je također komentirala kako vjeruje koliko je to demotivirajuće, pogotovo uz tako veliki broj kilograma.

''Mislim da joj je trenutno teški kupus u glavi'', rekla je Nina. Edo je komentirao kako je evidentno da je ovo s cateringom bio sjajan eksperiment. ''Ovo nije nešto što će ugroziti njezin život, ali...'', rekao je Edo.

Tako se ukida imunitet Ivici i Antoniji, a njima je drago da su jednaki kao ostali. ''Iz ove greške sam naučila da moram imati veći fokus na treninge i prehranu'', zaključila je Antonija.

Novu epizodu 'Života na vagi' ne propustite u srijedu od 21.15 na RTL-u ili sutra na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: