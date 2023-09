Prvi trening, a Mislav već posustaje! Edo poludio na njega: 'Nemam snage'

"Svaki natjecatelj je izazov za sebe, svakome treba pristupiti na puno osobniji način i vidjeti koja je to putanja. Kod Mislava će sigurno biti poprilično zanimljivih situacija tijekom sezone jer vidim već na prvim vježbama da malo voli zaobići pravila", rekao je trener Edin Mehmedović. To se odnosilo na najtežeg kandidata sedme sezone showa - Mislava. Ovaj 28-godišnjak ima 213 kilograma, a u show je došao kako bi istinski promijenio životne navike i napokon preuzeo odgovornost. No, posustao je već na prvom treningu.

"Bacio sam girje jer više nisam mogo hodati s njima. Nisam imao snage u nogama. Noge mi otkazuju. Ljutnja je jedan od najvećih pokretača, a tvoja te ljutnja dovela do toga da si pustio ove dvije girje. Buraz, kad si ljut...", rekao mu je Edo.

Mislav je iste sekunde uzeo girje u ruke i odradio posao.