Prvi trening u 'Životu na vagi' bio je šok za tijelo i glavu: 'Srce mi nabija kao blesavo'

Zoran je u jednom trenutku morao stati i obratio se Mirni: "Srce mi nabija kao blesavo, samo da se malo smirim...". Nije bio jedini. Teško je bilo i Katarini, ali treneri su bili spremni. Mirna je odmah ponudila alternativu: "Zamjenska vježba, ako vam ovo predstavlja veliki problem." Trening nije bio lagan, ali cilj je bio jasan: "Ovo je prvi trening. Htjeli smo ih namjerno staviti pod presing da što više informacija izvučemo iz njih", objasnila je Mirna.

Dok su neki kandidati šutjeli i grizli zube, Edo je pokušavao razbiti napetost pjesmom i šalom, motivirajući ekipu da izdrže barem još jedan pokret. Iako je bol bila stvarna, ovaj trening je pokazao da ništa neće biti jednostavno, ali da su Edo i Mirna tu da prilagode, podrže i poguraju kad je najpotrebnije.

