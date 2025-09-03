Emisije
Život na vagi

Prvi trening u 'Životu na vagi' bio je šok za tijelo i glavu: 'Srce mi nabija kao blesavo'

Treneri Edo i Mirna nisu štedjeli uvod, već u prvim minutama pojavile su se poteškoće, bolovi i krize, ali i prve iskrene reakcije tijela koje se godinama nije kretalo

RTL.hr
03.09.2025 22:30

Zoran je u jednom trenutku morao stati i obratio se Mirni: "Srce mi nabija kao blesavo, samo da se malo smirim...". Nije bio jedini. Teško je bilo i Katarini, ali treneri su bili spremni. Mirna je odmah ponudila alternativu: "Zamjenska vježba, ako vam ovo predstavlja veliki problem." Trening nije bio lagan, ali cilj je bio jasan: "Ovo je prvi trening. Htjeli smo ih namjerno staviti pod presing da što više informacija izvučemo iz njih", objasnila je Mirna.

Zoran i Mirna, Život na vagi
Zoran i Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Dok su neki kandidati šutjeli i grizli zube, Edo je pokušavao razbiti napetost pjesmom i šalom, motivirajući ekipu da izdrže barem još jedan pokret.  Iako je bol bila stvarna, ovaj trening je pokazao da ništa neće biti jednostavno, ali da su Edo i Mirna tu da prilagode, podrže i poguraju kad je najpotrebnije.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

