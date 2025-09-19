Emisije
Život na vagi

Prvim Ivičinom odustajanjem iz 'Života na vagi' trener Edo je bio šokiran, a evo što sada kaže!

Prošle godine Ivica je bio u Edinom timu, a ove godine je bio u Mirninom

19.09.2025 12:13

Ivica je prošle godine odustao na sredini 'Života na vagi', a ove godine učinio je isto. "Ne osjećam se dobro. Hvata me nostalgija za obitelji. To kuha u meni, kipi, suzdržavao sam se, ali je eksplodiralo i to je to", rekao je Ivica prošle sezone. Trener Edo ga je pokušao odgovoriti, ali nije išlo. 

"Naljutio si me. Žao mi je, mislim da si donio krivu odluku", zaključio je tada. 

Trener Edo, Život na vagi
Trener Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Ove godine Ivica je trebao ići u duel sa Zoranom, gdje bi se onda odlučilo tko odlazi ili ostaje. Mirna je imala i patkicu, s kojom je mogla spasiti koga god da je htjela, a naglasila je kako bi to učinila u ovome slučaju, no Ivica za to nije htio čuti. Rekao je kako ga previše bole leđa da bi nastavio. Trener Edo, kako je rekao, time nije bio iznenađen.

"Nikad nisam bio pobornik samoinicijatinog odlaska, pogotovo kada ti se nudi prilika za ostankom. Razumijem bol, težinu cijelog procesa, ali ne razumijem, kada ti netko pruži ruku, u ovom slučaju kada ti netko pruži patkicu, da ju ne primiš", rekao je Edo. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

