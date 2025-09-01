Emisije
Život na vagi

Prvo vaganje za oca četvero djece Dominika u 'Životu na vagi': 'Supruga je ovo inicirala'

Fizioterapeut i otac četvero djece imao je 169,3 kilograma na prvom vaganju, a u show je ušao uz veliku podršku obitelji, vjere i zajednice

RTL.hr
01.09.2025 22:10

Gledatelji su imali priliku upoznati Dominika (32), fizioterapeuta iz Dugog Sela, oca četvero male djece i čovjeka velike volje za promjenom.  Radi kao fizioterapeut s djecom s razvojnim i motoričkim poteškoćama, u odjelu robotike. "Kroz softverski dio stavljam dijete u robot i robot simulira pravilan obrazac hoda, da bi dijete kasnije što kvalitetnije hodalo", objasnio je Dominik svoj posao, koji je i fizički i emocionalno zahtjevan.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Na vagi ga je dočekala brojka od 169,3 kilograma. Najveća podrška u ovom izazovu mu je supruga. "Da supruga nije ovo na neki način inicirala, da je ona u bilo kojoj fazi rekla da joj je teško, ja bih odustao. Međutim, ona mi je velika podrška. Imamo veliku podršku naših prijatelja, župe, sugrađana, obitelji", rekao je s osmijehom. Dominik je i duboko duhovan čovjek, odrastao je u krugu crkve, a vjera mu, kako kaže, daje snagu. "Vjera je početak i kraj", poručio je i otkrio da ga je odvajanje od zajednice i duhovnosti isprva plašilo, ali ga je njegov duhovnik podržao u odluci da uđe u 'Život na vagi'.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

