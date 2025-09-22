Emisije
Život na vagi

Pucaju po šavovima: Trener Edo digao ruke od crvenog tima, Ivanova pobuna uzdrmala show!

Atmosfera u 'Životu na vagi' dosegnula je točku vrenja. Dok se peti ciklus zahuktava, a treninzi postaju sve zahtjevniji, zidovi motivacije kod pojedinih kandidata opasno se ljuljaju. Treneri Edo i Mirna suočavaju se s najvećim izazovom dosad, slomljenim duhom i otporom unutar timova, a sukob između trenera Ede i kandidata Ivana prijeti potpunim raspadom crvenog tima

RTL.hr
22.09.2025 22:15

Kontrast između dva dijela dana nije mogao biti veći. Dok su se kandidati ujutro prepustili plesnim ritmovima, pokazujući zavidnu energiju i zaigranost, dolazak na trening donio je potpuno drugačiju sliku. Intenzitet vježbi razotkrio je duboke pukotine u motivaciji, a crveni tim, predvođen trenerom Edom, počeo je pokazivati znakove ozbiljnog posustajanja. "Svi natjecatelji iz crvenog tima nekako kao da danas malo sporije, kao dizelaši, ulaze na ovaj trening, iako su bili vrlo prpošni dok su plesali", primijetio je Edo, čija je frustracija rasla iz minute u minutu. "Sad kad je krenuo intenzitet i kad se treba podignuti opterećenje, kaskaju." 

Ivan i Edo, Život na vagi
Ivan i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Najveći izvor napetosti postao je Ivan, koji je samo nekoliko trenutaka nakon što je energično plesao, pa čak i ubacio pokrete capoeire, na treningu počeo tražiti izgovore. Njegova pritužba na bolna koljena izazvala je nevjericu kod trenera. "Zanimljiv je taj kontrast. Nekoliko trenutaka prije Ivan pleše, a dvije minute kasnije, kad je došao trening, odjedanput 'teško mi je'. Razumijem da je teško, ali to je preveliki kontrast", izjavio je Edo, vidno razočaran. Sukob je eskalirao kada je Ivan odbio raditi vježbu, što je dovelo do otvorene konfrontacije. "Ovakvo nepoštovanje ne toleriram, samo da znaš", poručio mu je Edo, na što je Ivan uzvratio: "Ni ja isto. Ako ti nećeš poštovati moje, zašto bih ja tebe?"

