Puklo prijateljstvo u 'Životu na vagi'? Dominik joj oteo pobjedu ispred nosa, ona se slomila! 'Ne mogu stalno nekome poklanjati pobjede!'

Nagrada koja je ovoga puta bila u igri imala je posebnu težinu. Mogućnost da čuju i vide svoje najmilije bila je motivacija koja je natjecatelje tjerala do krajnjih granica. Za Nenu, majku koja tjednima nije vidjela svoju djecu, pobjeda je značila sve. No, u napetoj završnici, Dominik je iskoristio svoju fizičku prednost i odnio pobjedu. Gubitak joj je pao teže od bilo kojeg treninga, a njezino razočaranje nije promaklo ostalim kandidatima. Najbolje je njezino stanje opisala Snežana, koja je u razgovoru otkrila koliko je Nenu pogodio ishod izazova. "Koliko god ona to prekrivala i koliko god ne željela pokazati neku emotivnu stranu zbog gubitka te nagrade koja je bila na dohvat ruke, to se i dalje vidi", započela je Snežana, dodavši kako se Nena, unatoč osmijehu, promijenila. "Ona se smije i funkcionira, ali vidi se da nije na onoj razini na kojoj je bila do tada, da je to još uvijek sve friško. Ne mogu znati točno kako joj je, nisam majka, ali mogu se suosjećati s njom i mogu je razumjeti po tom pitanju."

Dominik je bio suočen s prešutnim osudama ostalih kandidata. U razgovoru s trenerom Edom, odlučio je otvoriti dušu i objasniti svoj, za mnoge kontroverzan, potez. Bez imalo oklijevanja, stao je iza svoje odluke, poručivši kako se došao natjecati, a ne poklanjati pobjede. "Ja sam bio svjestan koja je cijena te nagrade. Bio sam svjestan da će neki ljudi biti povrijeđeni, ali ja tu nagradu nisam mogao pustiti", rekao je Dominik odlučno. "Ja ne vjerujem da Nena voli svoju djecu više nego što ja volim svoju. I čisto sumnjam da ona voli svog supruga više nego ja volim svoju ženu", rekao je Dominik, zaključivši s rečenicom koja je odjeknula kućom: "Ne mogu svaki put nekome poklanjati pobjede."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.