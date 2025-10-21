Puknuo led između Dominika i trenera Ede, pale teške riječi zbog jednog poteza: 'Svi me gledaju s osudom, stalno se moram opravdavati!'

Riječ je o izazovu u kojem je Dominik, kako bi stekao prednost, preskočio ogradu, iskoristivši prečac koji njegova suparnica nije mogla. "Iskreno, iznenadilo me da si skakao preko ograde", priznao je Edo, no odmah je pojasnio svoj stav. Nije stvar u kršenju pravila – jer pravila nisu prekršena. "To je vrlo pametno, ti si to iskoristio", rekao je, odajući priznanje Dominikovoj snalažljivosti. Međutim, ono što mu je zasmetalo bio je moralni aspekt situacije. "Sve bi bilo puno jednostavnije da si ti došao, prešišao je, odradio. Bio si fizički spremniji, bolji i zaslužio si svoju nagradu", objasnio je Edo, dodavši: "Ali ona je bila svjesna da ne može preskočiti preko ograde i iskoristiti to kao svoju prednost."
Dominik, koji je očito dugo u sebi držao frustraciju, na Edine je riječi reagirao burno i emotivno. "Čuo sam da mnogi osuđuju taj moj potez", rekao je, a zatim je bujica riječi potekla. "Imam osjećaj da me svi gledaju s nekim... Od trenutka kad je Zvone ispao do trenutka kada sam osvojio mobitel, vidim da ljudi kolutaju očima. Stalno se moram opravdavati! Što god ja napravio, ja se nekome moram opravdavati", otkrio je Dominik. "Ljuti me u ovom trenutku, kada sam individualac, da ja moram opravdavati svoje postupke u kojima se borim sam protiv svih! Zašto bih ja išta ikome morao opravdavati ako nisam prekršio niti jedno pravilo? Ja igram igru, koristim sve što imam: mozak, inteligenciju i fizičke predispozicije. Sve koristim. Ja mislim da je to legitimno", zaključio je, pitajući se zašto bi se trebao ispričavati što koristi svoje prednosti. "Ako će svaka moja pobjeda doći na neku osudu od tebe, Mirne ili bilo koga drugoga, onda bih ja trebao pustiti svaki sljedeći izazov da netko drugi pobijedi."
Edo je pokazao drugu stranu svoje uloge – onu mentorsku i ljudsku. Njegov cilj nije bio osuditi, već razumjeti. Kroz ovaj je proces, kako je sam priznao, naučio ključnu lekciju o svom poslu. "Naučio sam da je najvažnije od svega za mene kao trenera da budem podrška. Da nisam tu da moraliziram, da nisam tu da donosim neke svoje zaključke. Tu sam da primijetim i da bezuvjetno pružam podršku svakome na putu do promjene", reflektirao se Edo. Njegov konačni zaključak o Dominiku bio je lišen svake osude. Priznao je njegovu borbenost, inteligenciju i neospornu snagu. "Možemo moralizirati koliko god hoćemo, ali činjenica je da je Dominik vrlo inteligentan, ambiciozan čovjek koji ima dovoljno kondicijske spreme da zaista pobijedi u ovom showu. I tu neće biti nikakve moralne dvojbe."
