Rame uz rame: Ovo su svi trenuci kada su Edo i Mirna dokazali da su snaga koja drži 'Život na vagi'

Ako postoji tandem koji je postao svojevrsni temelj 'Života na vagi', onda su to Edo i Mirna

Dvoje trenera koji već sezonama stoje rame uz rame, ne samo na treninzima i izazovima, nego i u najtežim trenucima kada kandidati pokleknu ili kad ih treba podići. Njihova prisutnost u showu daleko je više od uputa kako napraviti još jedan čučanj ili otrčati još jedan krug. Edo i Mirna su, kako kažu kandidati, "oslonac, autoritet, ali i rame za plakanje".

Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Od samog početka sezone, kroz sve iskušenja s hranom, intenzivne treninge, teške ispade i umore, njih dvoje pokazali su da funkcionišu kao savršeno uigran tim. Dok Edo najčešće donosi onu čistu, sirovu snagu i izravnost, Mirna je tu da balansira energiju i podigne kandidata upravo u onom trenutku kad misli da više ne može. Malo je trenutaka koji su tako snažno prikazali njihovu povezanost kao onaj kada se Edo našao pred zidom, razočaran, iscrpljen i frustriran zbog nedostatka poštovanja od strane kandidata. Bio je to trenutak u kojem nije trebalo puno riječi, nego podrška, a Mirna mu ju je pružila tiho, ali čvrsto.

Tjedni kada kandidati pokleknu pred iskušenjima hrane, kada vaga ne pokaže ono što su priželjkivali ili kada iscrpljenost postane prevelika, upravo tada Edo i Mirna postaju najglasniji i najprisutniji.

Nakon što je ukinuta podjela na crveni i plavi tim, a svi su odjenuli ljubičaste majice i postali jedan tim, Edo i Mirna pokazali su ono što zapravo jesu, jedna strana iste medalje. Nisu više bili crveni i plavi treneri, nego jedno veliko zajedničko uporište za sve kandidate. Kandidati ih često doživljavaju različito, Edo zna biti strog i eksplozivan, Mirna nježna ali čvrsta. No u njihovoj se ravnoteži krije upravo ono što mnoge natjecatelje drži na nogama. Njih dvoje dijele sve uspone i padove zajedno s ekipom, i u pobjedi i u porazu.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

