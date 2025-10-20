Raskol u bivšem plavom timu: 'Neugodna je pomisao da više vjeruje ljudima suprotnog tima iako oni glasaju za nju'

Nakon što su ukinuti crveni i plavi timovi u popularnom showu 'Život na vagi', natjecatelji su ušli u novu, nemilosrdnu fazu - individualnu borbu za opstanak. No, iako su timske majice skinute, stare lojalnosti i rivalstva tinjaju ispod površine, a strategije za nadolazeće eliminacije postale su glavna tema razgovora, otkrivajući duboke podjele i osobne dileme koje bi mogle odrediti tko će doći do samog finala.
U taboru bivšeg plavog tima zavladala je atmosfera neizvjesnosti. Suočeni s percepcijom da se bivši članovi crvenog tima drže zajedno, plavci su shvatili da im je jedina šansa za preživljavanje ujedinjenje.
"Jedini način da probamo nekoga iz njihovog tima izbaciti je da glasamo svi za istu osobu", čulo se tijekom jednog od strateških sastanaka plavog tima. Ideja je jednostavna, ali provedba je sve samo ne laka. Plan je bio usuglasiti se oko jednog imena iz suparničkog tabora i time neutralizirati njihovu brojčanu prednost. "Ako napišemo isto ime iz njihovog bivšeg tima, sto posto je velika šansa da ispadne netko od njih", objasnila je Josipa, svjesna da je svaka pogreška može koštati ostanka u showu.
"Ja se dogovarati s nikim neću. Ja pišem onako kako ja smatram u tom trenutku i to je to", odlučno je izjavio Ante, odbijajući sudjelovati u bilo kakvim zakulisnim igrama.
Sumnja i nepovjerenje: Tko za koga igra?
Dok plavci pokušavaju pronaći zajednički jezik, sumnja se uvukla u njihove redove. Postavlja se pitanje tko je zaista odan bivšem timu, a tko igra dvostruku igru. Posebno se preispituju odnosi pojedinaca s članovima suparničkog tabora. Marija se našla u središtu rasprave, a neki su komentirali kako se "vodila time s kime je bolje povezana, a ne da se ova igra ne igra na taj način."
"Neugodna je pomisao da više vjeruje ljudima suprotnog tima iako oni glasaju za nju", rekao je Ante za Mariju.
Ta percepcija da osobni odnosi nadilaze staru timsku pripadnost dodatno komplicira situaciju. Plavci su svjesni da nemaju luksuz pogrešne procjene. Svaki glas je bitan, a svaka izdaja mogla bi značiti kraj puta.
Dok se bliži novo vaganje, napetost raste. Bivši timovi pretvorili su se u podzemne klanove koji kuju planove u sjeni. Hoće li se plavi tim uspjeti ujediniti i izvesti strateški udar, ili će ih unutarnje nesuglasice i individualni interesi odvesti ravno u propast, ostaje vidjeti. Jedno je sigurno – u ovoj fazi natjecanja, igra se ne vodi samo na vagi, već i u glavama natjecatelja, gdje su povjerenje i strategija jednako važni kao i izgubljeni kilogrami.
