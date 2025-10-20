Raskol u bivšem plavom timu: 'Neugodna je pomisao da više vjeruje ljudima suprotnog tima iako oni glasaju za nju'

icon-close

Nakon što su ukinuti crveni i plavi timovi u popularnom showu 'Život na vagi', natjecatelji su ušli u novu, nemilosrdnu fazu - individualnu borbu za opstanak. No, iako su timske majice skinute, stare lojalnosti i rivalstva tinjaju ispod površine, a strategije za nadolazeće eliminacije postale su glavna tema razgovora, otkrivajući duboke podjele i osobne dileme koje bi mogle odrediti tko će doći do samog finala. U taboru bivšeg plavog tima zavladala je atmosfera neizvjesnosti. Suočeni s percepcijom da se bivši članovi crvenog tima drže zajedno, plavci su shvatili da im je jedina šansa za preživljavanje ujedinjenje. "Jedini način da probamo nekoga iz njihovog tima izbaciti je da glasamo svi za istu osobu", čulo se tijekom jednog od strateških sastanaka plavog tima. Ideja je jednostavna, ali provedba je sve samo ne laka. Plan je bio usuglasiti se oko jednog imena iz suparničkog tabora i time neutralizirati njihovu brojčanu prednost. "Ako napišemo isto ime iz njihovog bivšeg tima, sto posto je velika šansa da ispadne netko od njih", objasnila je Josipa, svjesna da je svaka pogreška može koštati ostanka u showu.

icon-expand Ante i Marija, Život na vagi FOTO: RTL

"Ja se dogovarati s nikim neću. Ja pišem onako kako ja smatram u tom trenutku i to je to", odlučno je izjavio Ante, odbijajući sudjelovati u bilo kakvim zakulisnim igrama.

Sumnja i nepovjerenje: Tko za koga igra?