Rasplet sezone! Tko će ispasti tik prije finalnog tjedna?

Dragi moji natjecatelji, dobro došli na 13. vaganje...Trinaest tjedana je iza vas, 13 ciklusa je iza vas... Ovo što vas čeka danas je posljednji korak pred finalni tjedan. Sretno svima", poručuje Antonija, a Edo dodaje: Dojahali smo do 13. vaganja - vrijeme je za rasplet sezone!"

Atmosfera je napeta - samo onaj tko postigne najbolji rezultat ovog ciklusa automatski osigurava mjesto u finalnom tjednu. Svi su ostali u opasnosti da show napuste tik pred sam kraj.

Osim ovog današnjeg, samo vas još jedno vaganje dijeli od toga da postanete finalisti devete sezone 'Života na vagi'. O tome tko danas odlazi ili ostaje odlučujete zapravo vi, međutim, zelena linija će reći tko je zaštićen i tko ulazi u finalni tjedan sigurno", objašnjava Antonija natjecateljima.