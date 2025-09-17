Emisije
Život na vagi

Razgovor koji je Katarinu iz 'Život na vagi' rasplakao i motivirao: 'Mama je smršavila skoro 20 kila'

Trenerica Mirna organizirala je poziv s osobom koju Katarina najviše voli, a razgovor s kćerkicom Lucom rasplakao je mamu

RTL.hr
17.09.2025 22:00

Emocije su prštale kad je trenerica Mirna pripremila posebno iznenađenje za Katarinu, telefonski poziv s njezinom kćeri Lucom. Već u trenutku kada je ugledala mobitel u Mirninim rukama, Katarina je naslutila što slijedi, a suze su same krenule. "Počela sam plakati, ali kako je i ona počela plakati, morala sam stati da nju smirim, da ne eskalira," ispričala je kasnije.

Katarina, Život na vagi
Katarina, Život na vagi FOTO: RTL

U dirljivom razgovoru, majka i kći razmijenile su nježnosti, a Katarina je s ponosom rekla kako je do sada smršavila gotovo 20 kilograma. "Prekrasno je čuti njezin glas. Napunilo mi je baterije ponovno," dodala je, vidno ganuta. Luce je pak, u svom stilu, odmah pitala ono što svako dijete želi znati: "A koliko su drugi imali kila?", na što joj je Katarina kroz smijeh odgovorila: "Ovdje su ti svi malo debeljuškasti." Ovaj trenutak pokazao je koliko ljubav i podrška voljenih znače i koliko snage može doći iz jednog običnog glasa s druge strane linije.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

