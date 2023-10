Rezultat jednog 'plavca' iskočio: Kruno izgubio gotovo pet kilograma!

U drugoj rundi počeli su s colom, a začuđujuće je bilo što je većini to bilo teško pogoditi dok je Kruno pogodio o čemu je riječ čim je pomirisao to gazirano piće! S kroketom isto nije bilo previše sreće, hrenovku su uglavnom pogodili, ali ćevap nisu! Kečap su svi lakše pogodili, kao i tiramisu.

Naposljetku je plavi tim osvojio 59 bodova, a crveni 63 boda! Jako smo zadovoljni. Ne mogu reći da nam to nužno donosi prednost, ali barem smanjuje razliku", rekla je Ljube. Za ćevap!" šalio se Edo. Prednost se istopila, ali ne gledamo na taj minus dva prednosti, idemo stisnuti jako s treningom i što bude bit će", zaključio je Jure.

Kandidati su odrađivali posljednji trening prije vaganja i svi su se jako trudili. Irena je malo posustala jer je imala osjećaj da uopće ne napreduje, ali kad joj je Mirna stavila ruksak s osam kilograma na leđa, koliko je dosad izgubila, osjetila je kolika je to promjena. Ozlijeđeni Mislav Vlašić radio je po posebnom programu, no Edo smatra da se i tako dobro gubi kilograme. Da nije bilo Ede da me motivira, ne bih to uspio napraviti, treba mi taj poticaj", rekao je.

Nekima nije bilo dobro na treningu zbog malo nezdrave hrane koju su jeli u izazovu, pa im je Mirna još jednom naglasila kako im takva hrana može stvarati probleme u svakodnevnom životu. Nakon treninga crveni su otišli još malo hodati, a sutradan je počelo još jedno vaganje. Mislim da je iza svih neprospavana noć jer slijedi prvo izbacivanje", rekao je Edo. Ispod žute linije naći će se tri najlošija rezultata, a gubitnički tim odlučit će o tome tko neće nastaviti svoj put u 'Životu na vagi'.

Irena je pohvalila svoj tim kako joj daje snagu kad god padne. Čvrsto je odlučila da se više neće vratiti na staru prehranu i da će stalno hodati. Sama se popela na vagu, što su svi pohvalili! Prošli je put imala 162 kilograma, sad je skinula 3,4 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase.