Roman za RTL.hr o ispadanju iz 'Života na vagi': 'Bilo mi je genijalno, vidimo se u finalu. Neću vas razočarati!'

"Nisam tužan, sretan sam došao kući i što sam sada s najmilijima. Bili su svi iskreno sretni kad su me ugledali", rekao je Roman, presretan što je njegov partner Mateo još uvijek u showu. Smatra da je njemu ostanak potrebniji jer je teži.

"Nije mi bilo teško, stvarno mi je bilo lijepo. Ništa mi nije nedostajalo. Treninzi mi nisu bili toliko naporni s obzirom na to nisam potrčao nekoliko godina", rekao je Roman iskreno.

"Dobio sam prehranu od nutricionistice Martine i nastojat ću se toga pridržavati. Treninge u teretani sam si već organizirao, a planiram trenitati tri puta tjedno.. Također, sa suprugom planiram svakodnevno trenirati", rekao je.

Iako je ispao u vrlo ranoj fazi, još uvijek ima šanse osvojiti nagradu za nefinaliste.

"Mene taj novac ne zanima, zanima me samo da skinem kilograme, da probam živjeti na puno zdraviji način. No, vjerujem u to da u finalu neću razočarati. Što se tiče pobjednika, nekako priželjkujem Matea, a čini mi se i da Alina povlači", zaključio je.

