Romantični prizori Silvije i Mislava: Pogledajte kako su golupčići 'Života na vagi' slavili nakon izlaska

Otkrila je koliko joj je značila Mislavova podrška i što su bili zajedno u transformaciji svog života, odnosno tijela. "Lakše je kada smo zajedno, kada smo izašli, shvatila sam koliko mi nedostaje obitelj i druženje te sam htjela što više biti s njima. No on je rekao kako moramo nastaviti do kraja te da se preselim k njemu što prije", objasnila je Silvija.