Samanta ima veliku dušu, ali...: 'Nemam prijatelja, mislim da me se srame'

Samanta (28) iz mjesta Prekvršje mlada je majka koja se u show prijavila kako bi joj se dogodila životna promjena.

"Želim samu sebe ojačati. Mislim da je moja duša previše aktivna, a zatvorena je u takvom tijelu. Cijeli život slušam o tome kako sam debela, od šire obitelji, kao i od vršnjaka. Slušam različita vrijeđanja, pogotovo u srednjoj školi. Tamo sam to doživljavala i od strane profesora. Kad sam krenula u prvi razred srednje škole razrednica me uvela u kabinet i upitala me na što to ličim. To su čuli i drugi i o tome se govorilo na hodnicima. Uvijek sam to sve čuvala u sebi", rekla je Samanta.