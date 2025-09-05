Samanta iz 'Života na vagi' dala podršku prijateljici Antoniji: 'Umjesto da sudimo, možda je vrijeme da pokažemo malo više empatije'

Samanta je prošlogodišnja kandidatkinja ' Života na vagi ' koja se sprijateljila s Antonijom . Djevojke su ostale u kontaktu i nakon showa, a često su se i posjećivale. Samanta je sada na društvenim mrežama podržala Tonkinu borbu u novoj sezoni, ali se i osvrnula na poneke negativne komentare oko njezina ponovnog sudjelovanja.

"Lako je suditi kada gledamo izdaleka, lako je napisati ružnu rečenicu skriveni iza ekrana. Ali ono što nikada ne znamo jest kroz što ta osoba prolazi, s kakvim se mislima bori i koliko snage treba za svaki dan. Svatko od nas vodi svoje bitke i nisu sve vidljive oku. Umjesto da sudimo, možda je vrijeme da pokažemo malo više empatije. Umjesto da vrijeđamo, možemo birati šutnju ili još bolje riječ podrške. Nikada ne znaš koliko tvoje riječi mogu nekome olakšati ili otežati dan. Možda je vrijeme da se zapitamo kakvo društvo želimo biti? Ono koje ruši ili ono koje gradi? Ljudi ne shvaćaju da debljina nije stvar lijenosti, već oblik ovisnosti – jednako snažne i opasne kao i bilo koja druga. Razlika je samo u tome što se hrana ne može izbjeći, jer svi moramo jesti da bismo živjeli", napisala je i dodala:

"Zamislite kako je teško kada nešto što ti daje utjehu, ujedno postaje i ono što te uništava. Kada znaš da te boli, ali ne možeš prestati. To nije slabost karaktera – to je borba s kojom se čovjek budi i liježe. To je ovisnost koja ne prestaje jednim "saberi se" ili "prestani jesti". Ljudi ne vide sate suza, unutarnje borbe, osjećaj srama i krivnje. Vide samo vanjštinu i onda olako sude. A nitko nema pravo na to. Svatko od nas nosi svoju ranu – samo su neke vidljive, a neke skrivene. Zato umjesto da osuđujemo, probajmo razumjeti. Umjesto da povrijedimo, probajmo biti ljudi. Jer debljina nije izbor, to je bolest, to je ovisnost. A svaka osoba koja se s tim bori zaslužuje podršku, a ne osudu".

Obratila im se i direktno.

"Antonija i Ivica, hrabro je što se izložili i pokazali svoju borbu. Neka nam to bude lekcija – da prije nego što napišemo ružan komentar, zastanemo i zapitamo se: bih li ja volio da netko to kaže meni ili mojoj obitelji? Vrijeme je da budemo društvo koje podiže, a ne ruši", zaključila je.