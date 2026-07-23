Samanta iz 'Života na vagi' otvoreno o posljedicama mršavljenja: 'Psihički je jako teško kada se pogledaš u ogledalo'

Odgovarajući na pitanje pratitelja o tome kako se nosi s viškom kože, Samanta iz 'Života na vagi' nije skrivala da je i sama suočena s tim izazovom.

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"Imam je baš dosta nažalost... Iskreno, mislim da se o višku kože nakon velikog gubitka kilograma premalo priča. Svi pričaju o broju izgubljenih kilograma i transformaciji, ali rijetko tko govori o posljedicama koje ostanu nakon toga", napisala je.

Priznala je da fizička transformacija ne znači nužno i kraj borbe te da posljedice velikog mršavljenja mogu biti i psihički vrlo zahtjevne. "Psihički je jako teško kada se pogledaš u ogledalo i shvatiš da, unatoč velikom uspjehu, još uvijek vodiš bitku s vlastitim izgledom."