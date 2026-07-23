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Život na vagi

Samanta iz 'Života na vagi' otvoreno o posljedicama mršavljenja: 'Psihički je jako teško kada se pogledaš u ogledalo'

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa 'Život na vagi' Samanta na društvenim je mrežama iskreno progovorila o temi o kojoj se, kako kaže, premalo govori – višku kože nakon velikog gubitka kilograma

RTL.hr
23.07.2026 16:00

Odgovarajući na pitanje pratitelja o tome kako se nosi s viškom kože, Samanta iz 'Života na vagi' nije skrivala da je i sama suočena s tim izazovom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Imam je baš dosta nažalost... Iskreno, mislim da se o višku kože nakon velikog gubitka kilograma premalo priča. Svi pričaju o broju izgubljenih kilograma i transformaciji, ali rijetko tko govori o posljedicama koje ostanu nakon toga", napisala je.

Priznala je da fizička transformacija ne znači nužno i kraj borbe te da posljedice velikog mršavljenja mogu biti i psihički vrlo zahtjevne. "Psihički je jako teško kada se pogledaš u ogledalo i shvatiš da, unatoč velikom uspjehu, još uvijek vodiš bitku s vlastitim izgledom."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ipak, naglašava da je ponosna na sve što je postigla, ali želi da ljudi budu svjesni kako proces mršavljenja ne završava brojem izgubljenih kilograma.

"Ponosna sam na sve što sam postigla, ali mislim da ljudi trebaju znati da mršavljenje nije uvijek kraj priče. Postoje izazovi o kojima se šuti, a višak kože je definitivno jedan od njih."

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