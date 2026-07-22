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Život na vagi

Samanta iz 'Života na vagi' pohvalila se prekrasnim prstenom: 'Mi znamo što za nas znači zauvijek'

Ljubavna priča kandidatkinje Samante, koju su gledatelji upoznali u sedmoj sezoni RTL-ovog showa 'Život na vagi', i dalje cvjeta

RTL.hr
22.07.2026 10:26

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Samanta na društvenim je mrežama podijelila romantične trenutke kojima je obilježila 22 mjeseca veze sa svojim partnerom te se pritom pohvalila i prekrasnim prstenom koji joj je poklonio.

Romantično iznenađenje za posebnu obljetnicu

Na fotografijama koje je objavila Samanta je pokazala buket crvenih ruža, poklon i elegantan zlatni prsten, a uz objavu je podijelila emotivnu poruku posvećenu svom partneru.

"Zauvijek... Zauvijek neka ostane naša zauvijek... Mi znamo što za nas znači zauvijek... 22 mjeseca ljubavi, podrške, smijeha i bezbroj zajedničkih uspomena. Svaki dan uz tebe me podsjeti koliko su male geste zapravo najveći dokaz ljubavi. Hvala ti na iznenađenju, na pažnji i na tome što uvijek znaš kako mi izmamiti osmijeh", napisala je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Odmah razjasnila o kakvom je prstenu riječ

Budući da je upravo prsten privukao najviše pozornosti njezinih pratitelja, Samanta je u objavi unaprijed odgovorila na pitanje koje je očekivala.

"P.S. Prije nego krenu pitanja u inbox - nije zaručnički prsten, samo je moj muškarac malo previše romantičan", našalila se.

Podsjetimo, Samanta je nakon sudjelovanja u Životu na vagi često isticala koliko joj je podrška najbližih važna, a posljednjih mjeseci ne skriva koliko je sretna u ljubavi. Njezine objave redovito privlače pažnju pratitelja, koji joj u komentarima upućuju brojne čestitke i lijepe želje.

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