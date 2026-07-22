Samanta iz 'Života na vagi' pohvalila se prekrasnim prstenom: 'Mi znamo što za nas znači zauvijek'

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Samanta na društvenim je mrežama podijelila romantične trenutke kojima je obilježila 22 mjeseca veze sa svojim partnerom te se pritom pohvalila i prekrasnim prstenom koji joj je poklonio.
Romantično iznenađenje za posebnu obljetnicu
Na fotografijama koje je objavila Samanta je pokazala buket crvenih ruža, poklon i elegantan zlatni prsten, a uz objavu je podijelila emotivnu poruku posvećenu svom partneru.
"Zauvijek... Zauvijek neka ostane naša zauvijek... Mi znamo što za nas znači zauvijek... 22 mjeseca ljubavi, podrške, smijeha i bezbroj zajedničkih uspomena. Svaki dan uz tebe me podsjeti koliko su male geste zapravo najveći dokaz ljubavi. Hvala ti na iznenađenju, na pažnji i na tome što uvijek znaš kako mi izmamiti osmijeh", napisala je.
Odmah razjasnila o kakvom je prstenu riječ
Budući da je upravo prsten privukao najviše pozornosti njezinih pratitelja, Samanta je u objavi unaprijed odgovorila na pitanje koje je očekivala.
"P.S. Prije nego krenu pitanja u inbox - nije zaručnički prsten, samo je moj muškarac malo previše romantičan", našalila se.
Podsjetimo, Samanta je nakon sudjelovanja u Životu na vagi često isticala koliko joj je podrška najbližih važna, a posljednjih mjeseci ne skriva koliko je sretna u ljubavi. Njezine objave redovito privlače pažnju pratitelja, koji joj u komentarima upućuju brojne čestitke i lijepe želje.