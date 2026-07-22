Samanta iz 'Života na vagi' pohvalila se prekrasnim prstenom: 'Mi znamo što za nas znači zauvijek'

Ljubavna priča kandidatkinje Samante, koju su gledatelji upoznali u sedmoj sezoni RTL-ovog showa 'Život na vagi', i dalje cvjeta

icon-close

Bivša kandidatkinja 'Života na vagi' Samanta na društvenim je mrežama podijelila romantične trenutke kojima je obilježila 22 mjeseca veze sa svojim partnerom te se pritom pohvalila i prekrasnim prstenom koji joj je poklonio.

Romantično iznenađenje za posebnu obljetnicu

Na fotografijama koje je objavila Samanta je pokazala buket crvenih ruža, poklon i elegantan zlatni prsten, a uz objavu je podijelila emotivnu poruku posvećenu svom partneru. "Zauvijek... Zauvijek neka ostane naša zauvijek... Mi znamo što za nas znači zauvijek... 22 mjeseca ljubavi, podrške, smijeha i bezbroj zajedničkih uspomena. Svaki dan uz tebe me podsjeti koliko su male geste zapravo najveći dokaz ljubavi. Hvala ti na iznenađenju, na pažnji i na tome što uvijek znaš kako mi izmamiti osmijeh", napisala je.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Odmah razjasnila o kakvom je prstenu riječ