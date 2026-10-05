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Život na vagi

Samanta iz 'Života na vagi' pokazala obiteljsku idilu: Zajedno uživali na popularnoj Bučijadi

Bivša natjecateljica 'Života na vagi' podijelila je vesele trenutke s nedavnog izleta. U društvu kćeri i partnera, jesen je dočekala okružena bundevama na jednoj od najdražih domaćih manifestacija

RTL.hr
05.10.2026 16:00

Samanta, koju je domaća publika upoznala u sedmoj sezoni emisije 'Život na vagi', proživljava zaista dinamičnu godinu. Nakon što je ranije ove godine potvrdila razvod od supruga s kojim je provela pet godina, u kolovozu je iznenadila pratitelje romantičnim fotografijama iz Šibenika na kojima je pozirala s novim dečkom. Čini se da ljubav cvjeta, jer je trojac sada odlučio iskoristiti sunčani jesenski vikend za obiteljski izlet.

Na svom Instagram profilu podijelila je niz fotografija s kćeri i partnerom, a osmijesi na njihovim licima govore više od riječi. Smješteni u veliku izdubljenu bundevu, savršeno su se uklopili u jesensku temu, dok je Samanta odabrala opušteno crno izdanje upotpunjeno elegantnom torbicom.

Samanta, Život na vagi
Samanta, Život na vagi FOTO: Instagram

Raskošna Bučijada u Ivanić-Gradu

Lokacija ovog veselog izleta nije bila tajna, budući da se na jednoj od fotografija jasno vidi natpis koji posjetiteljima želi dobrodošlicu u Ivanić-Grad. Riječ je o dvadeset i drugoj po redu Bučijadi, najvećem sajmu bundeva u Hrvatskoj, koji je ove godine trajao od drugog do četvrtog listopada.

samanta život na vagi život na vagi
Život na vagi

Matea iz 'Života na vagi' je učiteljica, a na njihov dan poručuje: 'Nije mi važno samo da djeca znaju točan odgovor, želim da budu dobri ljudi'

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