Samanta iz 'Života na vagi' pokazala obiteljsku idilu: Zajedno uživali na popularnoj Bučijadi

Samanta, koju je domaća publika upoznala u sedmoj sezoni emisije 'Život na vagi', proživljava zaista dinamičnu godinu. Nakon što je ranije ove godine potvrdila razvod od supruga s kojim je provela pet godina, u kolovozu je iznenadila pratitelje romantičnim fotografijama iz Šibenika na kojima je pozirala s novim dečkom. Čini se da ljubav cvjeta, jer je trojac sada odlučio iskoristiti sunčani jesenski vikend za obiteljski izlet.

Na svom Instagram profilu podijelila je niz fotografija s kćeri i partnerom, a osmijesi na njihovim licima govore više od riječi. Smješteni u veliku izdubljenu bundevu, savršeno su se uklopili u jesensku temu, dok je Samanta odabrala opušteno crno izdanje upotpunjeno elegantnom torbicom.