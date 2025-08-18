Samanta iz 'Života na vagi' pozirala u badiću i poručila: 'Moje tijelo je prošlo 50 kilograma borbe, suza, znoja i neodustajanja'

"Ovo je moje tijelo. Tijelo koje je prošlo 50 kilograma borbe, suza, znoja i neodustajanja... Da, imam višak kože...grudi, strije.. Ali to nije mana to je medalja... To je dokaz da sam se digla, rodila na Svijet donijela svoju djevočicu... borila i pobijedila.. .dalje se borimo i idemo dalje... ne do savršenstva jer ne postoji... samo do ljubavi prema sebi... Dugo sam se skrivala. Danas biram stati ovdje, ispred vas, u kupaćem, s osmijehom... Jer hrabrost nije biti savršen...budite slobodni, volite sebe... život... Hrabrost je voljeti sebe upravo ovakvu kakva jesi", poručila je.

Inače, Samanta se nedavno osvrnula na svoj put kroz 'Život na vagi'.

"Bila sam slomljena, ne samo fizički nego i iznutra. Nosila sam 150 kilograma, ali to nije bio samo teret na tijelu, to je bila težina boli, tuge, neizgovorenih trauma i borbi koje sam godinama potiskivala. 'Život na vagi' mi nije samo pomogao da smršavim, pomogao mi je da ponovno pronađem sebe. Naučila sam kako to izgleda kad se netko istinski bori za sebe, kad padneš pa se digneš, i da suze nisu samo znak slabosti nego i hrabrosti. Taj mi je show dao priliku da stvarno živim i da svojoj kćeri pokažem kako izgleda hrabra mama. To me iskustvo promijenilo iz korijena. Nisam ista osoba koja je tada ušla u show, sada sam osoba koja se može pogledati u ogledalo i reći: Ponosiš se sobom", iskreno kaže Samanta koja se u showu prvi put suočila s istinom koju je dugo skrivala - bulimijom. Bilo je to jedno od najtežih priznanja, ali i prvi korak prema ozdravljenju. Bulimija je bila moj najtiši krik. Godinama sam živjela u ciklusu krivnje, srama i boli, hraneći se da otupim emocije, a zatim kažnjavajući sebe jer sam 'popustila'. U showu sam prvi put izgovorila tu riječ naglas. I to je bio početak ozdravljenja, ne samo tijela nego i duše. Najteže je bilo promijeniti odnos prema hrani - da je ne gledam kao neprijatelja ili sredstvo kontrole, nego kao nešto što mi daje snagu. Učila sam ponovno jesti - polako, prisutno, bez osjećaja krivnje. Nije bilo lako. Ima dana kad se borim, kad me napadaju stari obrasci, ali sada imam alate, podršku i najvažnije vjeru u sebe", kaže Samanta i otkriva da se kod nje promjena nabolje događala postupno. Naučila sam slušati svoje tijelo, prepoznati kad sam gladna, a kad zapravo tražim utjehu. Više ne jedem da bih nahranila emocije, nego sebe - s ljubavlju, a ne krivnjom", otkriva i nastavlja: Druga velika stvar je kretanje. Ne zato da 'trošim kalorije', nego zato što mi kretanje daje osjećaj života. Bilo da je to šetnja s kćeri, igra, ples po stanu, ruta hodanja ili teretana sada je to izvor radosti, a ne kazna. Naučila sam i koliko su važni san, voda, odmor. Naučila sam reći 'ne' kad osjećam da gorim iznutra i 'da' sebi - da si dam prostor za disanje, da zastanem, da osjećam... I možda najvažnije, poštujem svoje granice i svoje emocije. Prije sam ih gušila hranom ili šutnjom. Sad ih nastojim osluškivati. I u tome svakodnevno učim", ispričala je.