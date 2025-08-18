Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Samanta iz 'Života na vagi' pozirala u badiću i poručila: 'Moje tijelo je prošlo 50 kilograma borbe, suza, znoja i neodustajanja'

Samanta je progovorila o svom tijelu i transformaciji

RTL.hr
18.08.2025 08:00

Kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi' Samanta objavila je na društvenim mrežama fotografiju u kupaćem kostimu i progovorila o svom tijelu i transformaciji. 

"Ovo je moje tijelo. Tijelo koje je prošlo 50 kilograma borbe, suza, znoja i neodustajanja... Da, imam višak kože...grudi, strije.. Ali to nije mana to je medalja... To je dokaz da sam se digla, rodila na Svijet donijela svoju djevočicu... borila i pobijedila.. .dalje se borimo i idemo dalje... ne do savršenstva jer ne postoji... samo do ljubavi prema sebi... Dugo sam se skrivala. Danas biram stati ovdje, ispred vas, u kupaćem, s osmijehom... Jer hrabrost nije biti savršen...budite slobodni, volite sebe... život... Hrabrost je voljeti sebe upravo ovakvu kakva jesi", poručila je. 

Samanta, Život na vagi
Samanta, Život na vagi FOTO: Instagram

Inače, Samanta se nedavno osvrnula na svoj put kroz 'Život na vagi'. 

"Bila sam slomljena, ne samo fizički nego i iznutra. Nosila sam 150 kilograma, ali to nije bio samo teret na tijelu, to je bila težina boli, tuge, neizgovorenih trauma i borbi koje sam godinama potiskivala. 'Život na vagi' mi nije samo pomogao da smršavim, pomogao mi je da ponovno pronađem sebe. Naučila sam kako to izgleda kad se netko istinski bori za sebe, kad padneš pa se digneš, i da suze nisu samo znak slabosti nego i hrabrosti. Taj mi je show dao priliku da stvarno živim i da svojoj kćeri pokažem kako izgleda hrabra mama. To me iskustvo promijenilo iz korijena. Nisam ista osoba koja je tada ušla u show, sada sam osoba koja se može pogledati u ogledalo i reći: Ponosiš se sobom", iskreno kaže Samanta koja se u showu prvi put suočila s istinom koju je dugo skrivala - bulimijom. Bilo je to jedno od najtežih priznanja, ali i prvi korak prema ozdravljenju. Bulimija je bila moj najtiši krik. Godinama sam živjela u ciklusu krivnje, srama i boli, hraneći se da otupim emocije, a zatim kažnjavajući sebe jer sam 'popustila'. U showu sam prvi put izgovorila tu riječ naglas. I to je bio početak ozdravljenja, ne samo tijela nego i duše. Najteže je bilo promijeniti odnos prema hrani - da je ne gledam kao neprijatelja ili sredstvo kontrole, nego kao nešto što mi daje snagu. Učila sam ponovno jesti - polako, prisutno, bez osjećaja krivnje. Nije bilo lako. Ima dana kad se borim, kad me napadaju stari obrasci, ali sada imam alate, podršku i najvažnije vjeru u sebe", kaže Samanta i otkriva da se kod nje promjena nabolje događala postupno. Naučila sam slušati svoje tijelo, prepoznati kad sam gladna, a kad zapravo tražim utjehu. Više ne jedem da bih nahranila emocije, nego sebe - s ljubavlju, a ne krivnjom", otkriva i nastavlja: Druga velika stvar je kretanje. Ne zato da 'trošim kalorije', nego zato što mi kretanje daje osjećaj života. Bilo da je to šetnja s kćeri, igra, ples po stanu, ruta hodanja ili teretana sada je to izvor radosti, a ne kazna. Naučila sam i koliko su važni san, voda, odmor. Naučila sam reći 'ne' kad osjećam da gorim iznutra i 'da' sebi - da si dam prostor za disanje, da zastanem, da osjećam... I možda najvažnije, poštujem svoje granice i svoje emocije. Prije sam ih gušila hranom ili šutnjom. Sad ih nastojim osluškivati. I u tome svakodnevno učim", ispričala je. 

Samanta Fiolić, Život na vagi
Samanta Fiolić, Život na vagi FOTO: RTL

Nova sezona 'Života na vagi' - ove jeseni na platformi Voyo i RTL-u!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

samanta život na vagi
Život na vagi

Ivan i Snežana stižu u novu sezonu 'Života na vagi': 'Natukao sam 150 kilograma'

Moglo bi te zanimati

Zbog 'Života na vagi' Samanta pobijedila pretilost i bulimiju: 'Nisam ista osoba koja je ušla u show'

Samanta iz 'Života na vagi' proslavila rođendan: 'Danas slavim više od toga - slavim svoj put'

Svaka čast! Samanta iz 'Života na vagi' za RTL.hr o velikoj prekretnici: 'Nakon više od 10 godina vidim na vagi dvoznamenkasti broj'

Okupila se ekipa 'Života na vagi': 'Kad Mile sleti, Davorka poleti, a ja uletim'

Samanta iz 'Života na vagi' otkrila planira li na operaciju uklanjanja viška kože: 'Svakako u provjerene ruke'

Samanta iz 'Života na vagi' otkrila što je motivira da ne posustane: 'Primijetit ćete razliku'