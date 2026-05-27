Samanta iz 'Života na vagi' proslavila 30. rođendan! Nakon razvoda pronašla je novu ljubav i sreću

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Samanta iz 'Života na vagi' proslavila je 30. rođendan. Samanta, kandidatkinja osme sezone 'Života na vagi', svoju je transformaciju započela upravo u ovom RTL-ovom showu koji mnogima mijenja život. Naučeno od trenera i nutricionistice nastavila je primjenjivati i nakon emisije u svakodnevnom životu, a prošle se godine pohvalila kako je stigla do dvoznamenkastog broja na vagi.

Razvela se

Podsjetimo, Samanta je početkom godine za RTL.hr otkrila da se razvodi od supruga s kojim ima kćer. "Sporazumno je. Bili smo skupa 14 godina, od toga pet godina braka. On je meni prvi dečko, ja njemu prva djevojka. Više se jednostavno ne slažemo", naglasila je Samanta.

icon-expand Samanta, Život na vagi FOTO: RTL

"U tom braku nisam bila sretna. Teško mi je to sve palo, baš jako teško. To baš treba prebroditi. Psihologica iz Života na vagi, Anamarija Lušić, mi je dosta u tome pomogla i često idem kod nje na terapije. Ovo je baš početak novog života, moraš biti priseban zbog djevojčice. Ona je svjesna svega, predškolac je, jako je važno s njom razgovarati, a težak je i8 taj pritisak okoline – osuđivanje sa svih strana. No, mi zaista više nismo funkcionirali, svatko je otišao na svoju stranu, mladi smo oboje i možemo nastaviti sa životom", rekla je.

Nova ljubav