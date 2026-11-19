Kandidatkinja sedme sezone 'Života na vagi' Samanta otkrila je na društvenim mrežama da je doživjela prometnu nesreću, a s njom je bila i njezina kći Mila. "Nakon svega što se dogodilo, najviše želim reći hvala. Mila i ja doživjele smo prometnu nesreću. U trenucima šoka, straha, bolova i neizvjesnosti, čovjek ne razmišlja ni o čemu drugome osim o tome jesu li njegovi najmiliji dobro. Kao majka, u tim sekundama samo gledaš svoje dijete i moliš Boga da sve bude u redu. Uz manju ogrebotinu, bolove, preglede i šok, danas smo, hvala Bogu, dobro. I upravo zato želim zastati i zahvaliti. Zahvaliti ljudima iz Hitne pomoći koji su bili uz nas, a posebno Josipu S., bolničaru koji je mojoj Mili u tim trenucima značio toliko više od medicinske pomoći. Njegova smirenost, toplina, pristup i ljudskost bili su nešto što je moje dijete trebalo upravo tada. Možda nekome to izgleda kao sitnica, možda je njemu to samo bio dio posla, ali Mili je značio sigurnost u trenutku kada se bojala. A meni kao majci znači neizmjerno puno znati da je moje dijete u tim trenucima imalo nekoga tako dobrog uz sebe", napisala je.

"Ovih dana javnost potresaju teške priče o pojedincima iz medicinske struke, o događajima u Jankomiru i o ljudima kojima je povjereno tuđe zdravlje i dostojanstvo. Ne želim umanjiti ničiju bol, niti opravdati ono što ne zaslužuje opravdanje. Ali isto tako ne želim da zbog postupaka pojedinaca zaboravimo sve one koji svoj posao rade srcem, koji ne okreću glavu, koji ne gledaju čovjeka kao broj i kojima ljudskost nije nestala iza uniforme... Ne smijemo dopustiti da loši postupci zasjene dobre ljude. Josipu, možda nikada nećeš do kraja znati koliko si značio jednoj djevojčici koja je tog dana bila uplašena, niti koliko je tvoje ponašanje značilo njezinoj mami. Hvala ti što si joj bio podrška. Hvala ti što si pokazao da ljudskost još uvijek postoji, i to baš onda kada nam je najpotrebnija. A na kraju, hvala Onome gore. Hvala što si čuvao mene i moje dijete. Hvala na zaštiti, na još jednom zagrljaju, na tome što večeras mogu poljubiti svoju Milu, što smo zajedno i što je, unatoč svemu, pred nama još jedan dan. Automobil se može popraviti. Stvari se mogu nadoknaditi. Ali život nema cijenu. Danas smo samo dvije osobe koje su dobile podsjetnik koliko je život dragocjen i koliko razloga imamo biti zahvalni. Čuvajte svoje ljude. Zagrlite ih malo jače. I ne zaboravite zahvaliti onima koji u teškim trenucima pokažu da je čovjek čovjeku još uvijek najveća pomoć", zaključila je Samanta.

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